Elena Gheorghe, critici la adresa propriei surori! Ce a putut spune despre Ana Pârvulescu: „Mai mult m-ar fi încurcat”

Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar piesele ei ajung rapid în preferințele ascultătorilor. Totodată, oamenii se înghesuie atunci când află că susține vreun concert și abia așteaptă să o vadă făcând spectacol pe scenă.

Ei bine, pentru un show cum vezi doar la Elena Gheorghe este o muncă draconică în spate.

Chiar vedeta a dezvăluit în cel mai recent interviu ce se întâmplă în culise atunci când este în mijlocul unui concert. În timp ce povestea, artista a făcut o dezvăluire total neașteptată despre sora ei, Ana Pârvulescu.

Ce a spus Elena Gheorghe despre sora ei într-un interviu: „ Iartă-mă, dar la asta nu se pricepe”

În cel mai recent interviu acordat, artista a povestit cât de greu i-a fost să schimbe nu mai puțin de 8 costume cu tot cu accesorii și coafuri.

A avut timp un minut și jumătate pentru a nu-și lăsa publicul să aștepte prea mult. În culise, nu Ana, sora ei, a fost cea care a ajutat-o să facă trecerea de la o ținută la alta, ci altcineva, căci Elena Gheorghe spune că aceasta nu doar că nu și-ar fi făcut treaba, ci mai degrabă ar fi încurcat-o.

„Să știi că rezist foarte bine pentru că fac ceea ce îmi place. Am schimbat 8 ținute. Eram exact ca la cursele de Formula 1, când intră să le schimbe cauciucurile. Practic într-un minut și jumătate trebuia să-mi dau jos ținute pe care o aveam. Cu tot cu accesoriul de pe cap, accesoriile de la gât, să-mi schimbe și coafura. Nu știam ce mi se întâmplă. Am făcut probe înainte. Păi ne-am cronometrat. Vorbesc serios, chiar nu este minciună.

Am dat drumul la cronometru, am calculat cât timp avem între piese și ne-am conformat. M-au ajutat fetele că dacă m-ar fi ajutat sora mea, mai mult m-ar fi încurcat. Iartă-mă, dar la asta nu se pricepe. Ea are două mâini stângi când vine vorba de schimbat. Sigur mi-ar fi stricat vreun fermoar, așa fi intrat cu jumătate de rochie, sigur ar fi făcut ea ceva. Sau mi-ar fi călcat pe rochie, îți dai seama”, a declarat Elena Gheorghe, pentru Impact.ro.