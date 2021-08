Elena Gheorghe, declarații emoționante despre cel de-al treilea copil: "Un copil este o bucurie în orice familie.."

Elena Gheorghe [Sursa foto: Captură Instagram] 23:36, aug 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Elena Gheorghe și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună o familie minunată, fiind părinți de fetiță și de băiat. Chiar dacă viața cu doi copii o solicită destul de mult și trebuie să își aloce timp pentru fiecare dintre ei, cântăreața nu ar exclude posibilitatea de a-și mări din nou familia.

Citeste si: Elena Gheorghe și-a surprins fanii cu ultimul mesaj postat. La nouă de la nuntă, cântăreața i-a uimit pe toți: ”Iubirea noastră...”

Își mai dorește Elena Gheorghe încă un copil?

Cunoscuta solistă nu ar spune "nu" unei noi sarcini, căci are sprijinul necondiționat al bunicilor, când vine vorba de cei doi copii.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Cu toate că un bebeluș ar împiedica-o pe Elena să mai fie la fel de concentrată asupra carierei, cântăreața consideră că s-ar descurca într-o asemenea situație, mai ales că ar considera acest lucru o minune și o bucurie pentru familie: "Un copil este o bucurie în orice familie, cu siguranță ar fi mult mai solicitant și viața mea ar fi mult mai grea, dacă ar veni și al treilea. Dar cumva ne descurcăm, nu? Suntem oameni mari, maturi, avem bunici, avem ajutoare…", a povestit Elena Gheorghe, într-un interviu acordat pentru Viva.ro.

Elena Gheorghe și fetița ei, Amelie[Sursa foto: Captură Instagram]

Fetița artistei își mai dorește o surioară

Elena Gheorghe nu este singura care ar primi cu brațele deschise vestea unei sarcini, fiica ei, Amelie, dorindu-și cu ardoare o surioară, pe care să o aibă ca parteneră de joacă.

Citeste si: Zi mare pentru Elena Gheorghe! Fetița ei, Amelie, a împlinit 4 ani: „Ești o minune!”

Cântăreața a mărturisit că micuța se gândește deja cum va arăta bebelușul în pătuțul ei, pe care nu vrea să îl ofere altcuiva: "Ea îmi spune mereu: 'Mami, dar de ce nu mai faci și tu un bebeluș din ăla mic, mic, mic, cum are și tanti?' Are și tanti, dar noi avem deja destui… Când mai vede câte un bebeluș mă întreabă dacă mie chiar nu îmi place drăgălășenia și îmi place foarte mult, dar eu deja am doi și sunt mari. Noi încă avem pătuțul ei, pe care vrem să îl dăm în curând și se gândește deja pe cine să pună în pătuțul ei, că nu vrea să îl dea", a mai adăugat Elena Gheorghe, pentru sursa amintită.