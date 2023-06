Elena Gheorghe, excursie-surpriză pentru copiii săi. Care a fost destinația aleasă de artistă?: „A fost o adevărată aventură”

In articol:

Elena Gheorghe este de departe una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. Artista și-a creat un renume și o carieră de succes în industria muzicală. Deși are o viață destul de aglomerată, cântăreața este o mamă devotată și nu uită să petreacă timp prețios alături de familie sa.

Recent, Elena Gheorghe le-a pregătit o surpriză minunată copiilor săi. I-a păcălit că vor pleca într-o mică excursie la Suceava, însă destinația finală i-a luat prin surprindere.

Elena Gheorghe le-a pregătit o surpriză copiilor săi

Frumoasa cântăreață se împarte între scenă și viața de mămică. Cu toate acestea, pentru Elena Gheorghe bucuria copiilor săi primează întotdeauna. Tocmai de aceea le-a pregătit o surpriză de proporții celor doi copii, Amelie și Nicholas. Micuții nu au bănuit nici măcar o secundă că în loc de Suceava, vor zbura, de fapt, la Disneyland, paradisul oricărui copil.

„Luni la 5:30 dimineața am plecat direct la aeroport după un weekend full și niște săptămâni în care am dormit cât să supraviețuim. Le-am spus copiilor că plecăm împreună la Suceava, la concert ca să petrecem de 1 iunie.

Amelie a fost incântată de destinație, Nicho nu prea. Ajunși în aeroport ne-am intâlnit cu toți colegii de after school ai lui Nicholas și au fost efectiv șocati atât de “coincidență”, dar mai ales de adevărata destinație: Disneyland Paris.”, a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

Cântăreața, aventură la Disneyland cu 11 copii

Surpriza a fost cu atât mai mare, cu cât și colegii lui Nicholas i-au însoțit în excursia mult-visată. Mai mult decât atât, Elena Gheorghe și soțul ei au fost singurii părinți care au decis să meargă în respectiva excursie, însă și-au dorit foarte mult ca și fetița lor, Amelie, să participe. De asemenea, artista a mărturist că, deși au avut în grijă 11 copii, a trăit unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei și a simțit că s-a reîntors în copilărie.

La finalul postării, îndrăgita cântăreața a ținut să le transmită câteva gânduri atât celor mai mici, cât și persoanelor care încă se simt copii.

„La fel de șocați am fost și noi cu câteva zile înainte când am aflat că vom fi singurii părinți care merg în această excursie (ce-i drept, noi am vrut neaparăt să mergem și cu Amelie). Practic, noi doi și frau Simina avem în grijă 11 copii. Nu pot descrie în cuvinte bucuria lor când au aflat, dar mai ales când au ajuns la adevărata destinație. 3 zile în care s-au distrat, au copilărit așa cum se cuvine.

Desigur că a fost o adevărată aventură cu 11 copii în grijă, dar vă spun sincer că niciodata nu m-am simțit mai copil când am trăit emoția, bucuria prin ochii lor. Am plâns ca un copil când am trăit unele experiențe Disneyland. La mulți ani, copii! La mulți ani, copilului din tine!”, a mai scris vedeta pe pagina sa de socializare.

