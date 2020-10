Elena Gheorghe, ipostaze senzaționale în clipul piesei “Vulnerabili”! Ce probleme a întâmpinat artista după filmări: „Am avut nevoie de câteva zile de recuperare”

Elena Gheorghe

Elena Gheorghe a lansat un nou single, “Vulnerabili”, care beneficiază și de un clip senzațional! Muzica nu moare nici în cele mai grele vremuri, muzica va continua să trăiască prin cei ce o iubesc, prin cei ce o ascultă, dar mai ales prin vocea artiștilor.

Elena Gheorghe, una dintre cele mai bune voci din România, nu a stat departe de studio și de platourile de filmare, nici în această perioadă, iar întâlnirile cu fanii s-au desfășurat online. Surpriza începutului de toamnă vine cu o piesă și un videoclip nou! “Vulnerabili” este titlul noului single, lansat astăzi de Elena. Piesa este în tandem cu perioada prin care trecem cu toții, plină de vulnerabilități.

În videoclip, Elena apare în ipostaze senzaționale, “îmbrăcată” doar cu…două kilograme de sclipi

“După filmări am reușit să “împart” sclipici, timp de câte zile peste tot. Casa a fost plină de “amprente” sclipicioase și cea mai fericită a fost Amelie, bineînțeles, care deja se vedea într-un basm cu prințese. Clipul a fost filmat în două anotimpuri diferite: vară și toamnă. Vara am făcut saună în Grădina Botanică, iar toamna am filmat cadrele în apă, la puține grade, iar ce a urmat după… mi-a dat bătăi de cap. Nu este prima dată când filmez în condiții “deosebite” videoclipuri, dar de data aceasta pot să spun că am avut de tras. Am avut simptome de răceală, și am avut nevoie de câteva zile de recuperare. Partea bună din tot răul a fost că nu am avut concerte, căci altfel mi-aș fi pus vocea la încercare, după orele de stat în frig și apa rece. Dar a meritat, pentru că videoclipul a ieșit așa cum a fost desenat de regizor, iar piesa scrisă de Alex Pelin și Andy Platon este exact de ce avem nevoie”, a spus Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, o artistă completă

Elena Gheorghe este o cântăreață de muzică pop-dance și latino română, cu origine aromână din partea tatălui. Elena a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică populară Marioara Man Gheorghe. În adolescență a participat la câteva festivaluri naționale, iar în anul 2000 Elena câștigă trofeul festivalului „Ursulețul de aur” din Baia Mare pentru interpretarea cântecului „One Moment in Time” a lui Whitney Houston. În anul 2001, concurează la Festivalul de la Mamaia și este cel mai tânăr participant al acelei ediții, după care a făcut parte din trupa Viva, alături de Adela Popescu. La sfârșitul anului 2002, Elena Gheorghe devine vocea principală a formației Mandinga, alături de care lansează două albume de studio. În 2006, Elena Gheorghe a părăsit trupa Mandinga și a dat startul unei cariere solo.

