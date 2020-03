Survivor! Artista a fost transportată direct la Urgențe kalooga_36441" />

Elena Ionescu a avut parte de o nouă încercare la Survivor.

Ediția de luni, 16 martie, a prezentat noi imagini din tabăra Faimoșilor, unde Elena Ionescu și-a îngrijorat colegii de echipă după ce i s-a făcut rău.

Concurenta și-a pierdut cunoștința preț de câteva momente, iar restul concurenților s-au îngrijorat teribil.

Fără un motiv anume, Elena Ionescu a picat din picioare, chiar în timp ce se afla în tabără echipei sale.

O echipă medicală a fost solicitată, iar artista a fost transportată la spital, unde a primit toate îngrijirile necesare.

Ea a reușit să își revină imediat, astfel încât s-a prezentat la următoarea probă.

Cu toate astea, Elena a recunoscut că nu își aduce aminte nimic din tot ce s-a întâmplat.

"Nu știu ce mi s-a întâmplat. Am simțit o durere, apoi mi s-a pus alb în fața ochilor, m-am trezit după nu știu câte minute. Important e că am fost bine, am ajuns apoi la Urgență și acum totul e în regulă", a declarat concurenta.

Tensiunile ating cote alarmante la Survivor România. Elena Ionescu și Grațiela Duban o țin din ceartă-n ceartă

Tensiunile ating cote maxime la Survivor România între Elena și Grațiela. Cele două concurente urlă una la alta, iar Grațiela nu a mai rezistat și a izbunict în plâns.

Lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană este din ce în ce mai aprigă. Concurenții sunt din ce în ce mai tensionați, iar acest lucru propagă certuri multe care se lasă cu aruncarea de cuvinte grele. Elena Ionescu este în continuare pusă la zid de către colegii ei din echipa Faimoșilor.

Conflictul dintre Grațiela și Elena continuă, chiar dacă Grațiela îi spusese la un moment dat Elenei să nu mai vorbească cu ea. Cu toate acestea Elena izbucnește și se ia la ceartă cu Grațiela.

”Hai să nu mai jucăm teatru, te rog frumos”, spune Elena Ionescu.

”Eu nu joc teatru niciodată.”, a replicat Grațiela.

Grațiela Duban este grav afectată de cearta cu Elena și începe să plângă.

„Să nu mai zică despre mine că sunt mincinoasă”, a spus Grațiela Duban cu lacrimi în ochi la testimoniale.