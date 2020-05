Elena Ionescu, declarație emoționantă în MAREA FINALĂ Survivor România

In articol:

Seara mult așteptată a ajuns! MAREA FINALĂ Survivor România. Elena Ionescu, una dintre cele mai îndrăgite concurente ale emisiunii a vorbit despre parcursul ei în emisiune.

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România: Ai un caracter foarte puternic, iar cei de acasă se întrebau cum mai reziști, mai ales că ai un bebeluș acasă.

Elena Ionescu: Aș compara multe momente din Survivor cu momentele din viața mea. E un cumul de experiențe, de realizări, de trăiri, de sentimente. Survivor este jocul care te schimbă ca om și poate face asta în cel mai bun mod. Are toate ingredientele de a te crea un om puternic. Vreau să cred că această experiență mă va face să ajung acolo unde vreau să fiu, să-mi cresc copilul cu demnitate și cu mândrie. Toți avem șanse egale, toți am trecut prin momente extrem de grele, toți merităm să fim Survivor. Încă nu scap de aceste emoții, dar sunt constructive. Mă simt un om foarte fericit și împlinit!

De ce vrea Elena Ionescu să câștige Survivor România: „Pentru copilul meu”

Elena Ionescu, finalista Survivor România: Este cel mai frumos vis pe care îl trăiesc. Mulțumesc Survivor pentru că mi-a dat această oportunitate in viata, care m-a facut sa apreciez oamenii. Tot ce e mai presus, copilul meu si sa lupt pana la capat pentru el, iar peste cativa ani cand va intelege unde a fost mama lui cand a avea un an de zile, sa fie mandru de mine. Acest joc a contribuit foarte mult la dezvoltarea mea. Sper să nu dezamagesc pe nimeni, sa pot ajuta din aceasta experienta si alti oameni. Vreau sa multumesc oamenilor de aici, care fac sport si mi-au indus sa fiu o luptatoare. Va multumesc tuturor si sunt recunoscatoare pentru tot ce s-a întamplat

Finala Survivor România a început în lacrimi! Momente grele și pline de emoție la despărțirea de baracă

Finala Survivor România. Cei patru finalisti isi fac bagajele pentru a pleca spre Marea Finala, acestia și-au luat adio, in lacrimi, de la baraca in care au locuit 4 luni.

In semn de amintire, cei patru finalisti si-a luat diverse obiecte pe care vor sa le aduca in tara. Elena Ionescu a luat o cana de tabla, in care acestia isi gateau orezul, iar Lola a fost la un pas sa izbucneasca in lacrimi.

Finala Survivor Romania. Concurentii, nostalgici la despartirea de "casa" avuta timp de 4 luni

"Inca nu imi vine sa cred ca plecam. Parca e un vis. Parca ne cunoastem de o viata. Aici am trecut prin toate etapele, dar am ramas cei mai buni", a spus Elena Ionescu.

"Plecam la consiliu, plecam toti 4 deodata, plecam in finala. Parca suntem o familie, niste frati. Cum eram cu fratii mei, asa sunt cu voi acum. Survivor este experienta vietii mele", a adaugat Iancu Sterp.