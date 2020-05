In articol:

Marea revelație a show-ului Survivor România 2020 este fără îndoială Elena Ionescu. Publicul a redescoperit-o pe fosta solistă a trupei Mandinga și s-a îndrăgostit iremediabil de spiritul ei de luptătoare. Interesant este faptul că solista nu se regăsea în formula de start a Faimoșilor, anunțată la sfârșitul anului trecut.

Chiar dacă a ajuns în Republica Dominicană încă din primul moment în care au început filmările, inițial, în locul Elenei ar fi trebuit să fie o altă vedetă. Este vorba despre Ioana Filimon, fostă Miss România, și una dintre fostele vedete ale show-ului Ferma. Cu doar câteva zile înainte de plecarea la Survivor, frumoasa Ioana Fiilimon a anunțat că nu mai poate intra în competiție din cauza unei accdentări la mână. Ea a postat și o fotografie pe contul de socializare, în care avea mâna în ghips.

Ioana Filimon: ”Sănptatea e pe primul loc”

„Este adevărat că m-am retras de la Survivor, din cauza problemelor medicale. Din păcate, pentru moment trebuie să mă recuperez timp de trei săptămâni şi am ales să fac acest lucru, departe de Bucureşti. Sănătatea mea e pe primul loc!”, a scris Ioana Filimon pe contul ei de socializare. Cu doar câteva zile înainte, fosta Miss România se arăta decisă să scrie istorie la Survivor România 2020. „Îmi doresc să-mi demonstrez că sunt o supraviețuitoare și că mă pot descurca în orice situație. Atuurile mele sunt rezistența fizică și psihică, în orice condiții, mai ales că am mai fost pusă în situații destul de dificile și am făcut față cu brio. Îmi este teamă doar de «monștrii» care ies din mine când nu am ciocolată”, spunea Ioana Filimon în decembrie 2019.

Așa a apărut în peisaj Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga. Bruneta a fost anunțată în ultimul moment și s-a grăbit să-și facă bagajele pentru a prinde avionul de Dominicană, pentru ca apoi să ajungă până în ultimele faze și să se lupte pentru accederea în marea finală.