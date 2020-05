In articol:

Elena Ionescu, interpreta care s-a reinventat la Survivor România 2020, a fost destul de discretă în legătură cu viața ei privată. În vârstă de 31 de ani, fosta solistă a trupei Mandinga a avut destul de puține relații, iar acestea au fost, în general, lungi. Prima și probabil cea mai importantă a fost cea cu un om de televiziune.

După 5 ani de relație, Elena a ales cariera

La 18 ani, la puțin vreme după ce a urcat pe scenă alături de Mandinga, Elena s-a îndrăgostit de Marian Duță, coleg cu Răzvan Simion și Dani Oțil la emisiunea matinală prezentată de aceștia. Duță era atunci, ca și acum, reporter la emsiunea respectivă iar când a văzut-o pe tânăra Elena nu și-a mai putut lua ochii de la ea. Cei doi au format un cuplu ce a dăinuit vreme de 5 ani, Marian fiind primul bărbat pe care Elena l-a cunoscut în sensul ”bilbic”. În 2012, înainte ca faimoasa de azi să meargă la Eurovision, mama solistei a șocat pe toată lumea declarând că fiica ei este încă virgină și că relația cu Marian este mai degrabă una platonică. Se pare însă că mama Elenei nu era tocmai la current cu schimbările din viața fiicei ei.

În fine, în 2013, relația Elenei cu Marian a luat sfârșit la fel de brusc precum începuse. Bruneta spunea atunci că relația lor a intrat într-o pauză și că nu știe dacă o vor mai relua.

”Cred că este pauza necesară după cinci ani de relație. Am avut și foarte multă treabă în ultima perioadă și dat fiind faptul că am fost foarte mult plecată de acasă, cred că acolo practic s-a întrerupt ceva. Am fost axată mult prea mult pe treabă, pe serviciu și cred că am uitat un pic de relație. Cred că am zis: 'Măi, nu pot să le fac pe amândoua foarte bine și atunci mă axez doar pe una'", a declarat Elena Ionescu la vremea respectivă.

Câțiva ani mai târziu, Elena l-a cunoscut pe Dragoș Răzvan Stanciu și a rămas însărcinată. Faimoasa a devenit mămică în 2018, după care s-a despărțit și de tatăl copilului ei.