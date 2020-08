Elena Ionescu, în vârstă de 32 de ani, a decis să-și facă o schimbare majoră la nivelul bustului. După ce a câștigat marele premiu al emisiunii de la Kanal D, vedeta a ales o metodă revoluționară de mărire a sânilor.

Bruneta a mers luni, 17 august, în cabinetul medicului estetician Călin Doboş, specialist în operaţii estetice, pentru intervenție. Așadar, la următoarea apariție publică, Elena va fi complet schimbată. Doctorul Doboș este cel care i-a propus vedetei o tehnică inedită de mărire a sânilor pe care bruneta a acceptat-o.

Elena Ionescu are un băiețel, pe nume Răzvan, de dragul căruia s-a chinuit la concursul de supravieţuire filmat în Republica Dominicană.

Elena Ionescu, în competiția „Survivor România”

Ea declara pentru Click.ro că și-a dorit să câștige pentru a cumpăra un apartament în care să locuiască cu fiul ei.

„Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, povestea vedeta.

Elena Ionescu și fiul ei, Răzvan

Elena a rămas singură cu copilul, după ce în 2019 a divorţat de Dragoş Stanciu, la numai un an de la nuntă. Deși ea a dat de înţeles că Dragoș s-ar fi întors la o fostă iubită, el a făcut declarații pentru Click.ro în care dezminte spusele fostei sale soții.

„Am divorţat în mod civilizat, la notar, obţinând custodia comună pentru fiul nostru. Este adevărat că în momentul de faţă formez un cuplu cu o fostă prietenă de dinaintea căsătoriei mele dar, în definitiv, acesta nu a fost motivul pentru care am părăsit căminul conjugal”, spunea el.