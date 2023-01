Elena Ionescu și iubitul grec și-au dus relația la un alt nivel. Giorgos Athanasiadis a făcut primele declarații: "Este un moment important"

In articol:

După o perioadă în care a trecut prin multe momente dificile, Elena Ionescu zâmbește din nou. Bruneta și-a oficializat de curând relația cu Giorgos Athanasiadis, un artist grec, iar acum lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine între ei.

Mai mult, cei doi chiar au făcut un pas important, căci bărbatul i-a făcut deja cunoștință vedetei cu părinții lui.

Citește și: Elena Ionescu a spus totul despre relația cu iubitul grec! Ce se întâmplă, de fapt, în viața ei: „Nu mă așteptam, mai ales acum la final de an”

Elena Ionescu și iubitul grec și-au dus relația la un alt nivel: "Am fost în Grecia, este un moment important"

Elena Ionescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista și-a găsit din nou iubirea, iar lucrurile par să devină din ce în ce mai serioase între ea și iubitul grec.

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

O mărturisește chiar Giorgos Athanasiadis, care a dezvăluit recent că le-a făcut deja cunoștință părinților cu partenera lui: "Este ceva frumos și suntem la început. Suntem în perioada în care ne cunoaștem, totul decurge natural. Am fost în Grecia, am fost acasă de sărbători. Este un moment important, este o persoană importantă pentru mine, așa că am vrut să-mi fie alături.(...) Este o relație frumoasă și ne înțelegem bine." , a declarat iubitul Elenei Ionescu, potrivit antenastars.ro.

Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis [Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu, planuri de căsătorie cu iubitul grec?

Elena Ionescu și iubitul ei sunt de puțin timp împreună, dar nu exclud posibilitatea de a face pasul cel mare, în viitorul apropiat. Totuși, artista susține că nu pune prea mare preț pe ideea de căsătorie, ci preferă să lase lucrurile să decurgă de la sine: "Prefer ca lucrurile să vină natural, nici nu mă mai gândesc, cumva dacă e să fie, o să fie, dacă nu, iar e bine. Nu va schimba relația între doi oameni această trecere (n.r. căsătoria).

Citește și: Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. Vedeta a postat primele fotografii din vacanță

Cred că dacă ne înțelegem și suntem ok, mai puțin contează lucrurile astea. Mi-aș dori, ca orice femeie, clar, dar nu e o chestie la care mă gândesc sau prioritară. Important să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos, de continuitate.", a mărturisit Elena Ionescu, pentru spynews.ro.