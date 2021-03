Elena Marin rămâne preferata publicului la Survivor România! „Vreau să ajung în Marea Finală!” Pe cine aruncă în cursa pentru eliminare

In articol:

Elena Marin a primit cele mai multe voturi din partea publicului la Survivor România. Faimoasa este preferata telespectatorilor pentru a treia săptămână la rând și se gândește cu entuziasm la Marea Finală.

Elena Marin rămâne preferata publicului la Survivor România

Din echipa Faimoșilor, Elena Marin este cea mai susținută concurentă de către cei de acasă. De când s-a accidentat Jador, cel care a fost săptămâni la rând preferatul publicului, telespectatorii au rezonat cel mai bine cu dansatoarea Andreei Bălan și au votat-o în consecință.

Citeste si: Elena Marin are o cicatrice pe umăr făcută de un celebru prezentator! A căzut pe ea și putea s-o omoare! ”Sunt însemnată pe viață”

Citeste si: Decizia radicală pe care a luat-o Mirela Vaida după ce a fost atacată în direct- bzi.ro

Elena Marin le transmite celor care o susțin că nu îi va dezamăgi și visează cu ochii deschiși la Marea Finală. Mai mult, ea a declarat că vrea să câștige sezonul 2 Survivor România. „Mulțumesc publicului că mă susține, că îmi dau putere, vă iubesc și contează enorm pentru mine. Astae puterea în această competiție, ei te ridică și visul meu stă în mânile lor.

Nu m-aș gândi o secundă că ies o dată favorită, iar faptul că am ieșit pentru a treia oară favorită, nu pot să descriu. Vă mulțumesc și sper să nu vă dezamăgesc, să vă țin aproape și să fim o comunitate tot mai mare. Vreau să mă revanșez, pentru că datorită lor am ajuns până aici. Îmi doresc să ajung în Finală și să câștig Survivor 2021”, a spus vedeta.

Sebastian Chitoșcă, propus pentru eliminare la Survivor România

Nominalizarea făcută de Elena Marin nu este o surpriză, pentru că își menține opțiunea de săptămâna trecută.

Ea îl propune pentru eliminare pe Sebastian Chitoșcă și susține că votul este acordat din punct de vedere social.

Citeste si: Suma uriașă pe care Chitoșcă o va avea în conturi când va reveni de la Survivor! Surpriza nesperată a faimosului! EXCLUSIV

Unii dintre noi suntem mai puternici psihic, alții mai puțini, o să votez din punct de vedere social. Este o persoană care a demonstrat că a dat multe pe traseu, a adus puncte. Pentru că este una dintre persoanele care nu a fost cu noi de la început și contează prima lună cum m-am legat de colegi, nominalizarea mea este Sebastian”, a declarat Elena Marin.

Citeste si: Legătura neașteptată dintre Anamaria Prodan și Sebastian Chitoșcă de la Survivor! Când l-a cunoscut avea 23 de ani și l-a convins să...! Dezvăluiri exclusive

Sebastian Chitoșcă nu este suprins de nominalizarea colegei sale și spune că acceptă decizia acesteia. „Mă așteptăm, nu e nimic nou pentru mine, am fost nominalizat și săptămâna trecută. Nu am nimic împotrivă, este decizia ei, o respect, are motivele ei, n-am ce să zic mai mult”, a spus Faimosul.