Elena Marin s-a resemnat și se operează de urgență la picior: „Voi avea două suruburi de pus în gambă”

Elena Marin traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei, căci a ajuns la bisturiu. Tânăra a umblat pe la mai mulți medici, iar verdictul lor a fost extrem de clar în cazul ei: ori se operează, ori nu va mai putea face ceea ce îi place cel mai mult, să danseze.

În circa două săptămâni, aceasta se va urca pe masa de operație, unde va fi supusă unei intervenții chirurgicale vitale pentru a-și putea continua pasiunea cea mai mare. Totuși, problemele ei nu se vor rezolva, căci va mai avea nevoie de o altă operație, de data aceasta la ambii genunchi.

„Am tot amânat să iau o decizie, dar mă tem că lucrurile sunt clare în ceea ce mă priveşte. Nu mai pot evita operaţia la piciorul drept. Mi-a fost şi-mi este încă tare frică de intervenţia asta chirurgicală, însă o voi face în cel mult două săptămâni. Şi asta fiindcă nu doresc în niciun caz să-mi petrec sărbătorile stând în pat. Asta în niciun caz!

Am vorbit cu diverşi medici şi toţi au avut acelaşi verdict: operaţia. Ca atare, piciorul drept va avea cel mai mult de suferit. Voi avea două suruburi de pus în gambă şi de purtat tot restul vieţii. În plus, am meninsc la ambii genunchi şi va trebui rezolvată şi chestiunea lor. Încă nu ştiu dacă voi face operaţia simultan sau voi alege să le fac pe etape. În acest din urmă caz părerile specialiştilor au fost împărţite”, a declarat Elena Marin pentru impact.ro .

Elena Marin: „ Nu pot purta nici măcar pantofi cu toc, darămite să mai fac mişcări de dans”

Problemele la picioare i-au dat mari bătăi de cap în ultimele luni și îi încurcă extrem de tare planurile de viitor.

Elena Marin visează să-și deschidă o școală de dans, acolo unde să pregătească noi generații de dans.

„Nu pot purta nici măcar pantofi cu toc, darămite să mai fac mişcări de dans. Şi cum visul meu cel mare e să deschid o şcoală de dans pentru copii, am pus tuturor medicilor aceeaşi întrebare: ‘După operaţie, voi mai putea dansa?’ Am fost norocoasă şi de peste tot am primit acelaşi răspuns, afirmativ. Chiar şi cu două suruburi în picior. Fapt e că voi putea face tot felul de figuri de dans, inclusiv să le arăt viitorilor mei cursanţi cum e să stai pe poante, aşa că, de acum cu Dumnezeu înainte!”, a mai precizat Elena Marin pentru sursa citată anterior.