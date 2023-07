Elena Merișoreanu a devenit străbunică la 76 de ani! Interpreta de muzică populară este în culmea fericirii: ”Nu se poate măsura în cuvinte”

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică popularăă de la noi din țară. Artista a reușit să își clădească o carieră lungă și de succes. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 ani, interpreta arată mai bine ca niciodată și este în culmea fericirii de când a devenit străbunică.

Elena Merișoreanu, străbunică la 76 de ani

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate și întrăgite cântărețe din folclorul românesc. Artista a știut mereu cum să facă față provocărilor și a reușit să își clădească o carieră de un succes colosal. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 de ani, celebra interpretă se simte mai bine ca oricând și este în culmea fericirii, mai ales de când a devenit străbunică.

Recent, Elena Merișoreanu a făcut mărturisiri neștiute despre viața sa și cum se simte în noul său rol. De când a devenit străbunică este împlinită în totalitate și în culmea fericirii. Artista a dezvăluit că se simte foarte bine și că mezinul familiei este un răsfățat. De asemenea, solista a mai pus că a avut extrem de multe emoții, ba chiar mai intense de când atunci le-a avut mici pe fiicele ei.

„Mă simt foarte bine! E un scump cel mic. Nu se poate măsura în cuvinte cât de bucuroasă sunt. E foarte bine. Mă bucur că toți sunt sănătoși, asta e cel mai important.

Cred că am simțit mai multe emoții acum, decât atunci când erau feţele mele mici. Nepoata mea este bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. E fericită, își iubește copilul foarte mult

E un răsfățat… Îl pune pe burtă, îi face masaj, iar el ridică capul la doar o lună de zile. Vorbește cu el, iar el începe să gângurească.”, a dezvăluit Elena Merișoreanu pentru playtech.ro.

Citește și: Elena Merișoreanu a fost alături de nepoata ei când a născut! Artista ne-a spus ce cadou din aur i-a pregătit primului ei strănepot: "Așa se obișnuiește la noi în Ardeal"| EXCLUSIV

Când va avea loc botezul celui mic

Elena Merișoreanu nu își mai încape în fire de fericire și este nerăbdătoare să îl încreștineze pe mezinul familiei. Artista a mărturisit că preotul le-a recomandat ca cel mic să fie botezat după 3 luni. Totodată, aceasta spune că mezinul familiei deja își dorește să își țină capul de unul singur. Cu toate acestea, strănepotul Elenei Merișoreanu va fi botezat în toamnă spre iarnă.

„Preotul spune că după 3 luni jumate trebuie botezat copilul. El vrea să țină deja capul sus, dar prin toamnă, iarnă va avea loc botezul, să fie zdravăn.

Abia aștept!”, a mai spus artista.

În cadrul aceluiași interviu, Elena Merișoreanu a mai vorbit și despre temperaturile ridicate din ultima vreme și cum face fașă caniculei. Artista a mărturisit că este bine și că își onorează toate evenimentele la care a fost invitată să susțină program artistic.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine! Nu mă îngrijorează vremea, sunt obișnuită. Când eram copil, eram la țară, era cald. Ce să facem? Asta este vremea, trebuie să ne înarmăm cu răbdare și asta e vara.

Treaba este că am spectacole, port costumul popular, e mai greu, dar trecem, ce să facem? Am eveniment lângă Buzău, am și de Sfântul Pantelimon, e foarte frumos.

După mai am prin Dobrogea, prin Deltă, prin mai multe locuri. Asta este munca mea, iubesc ceea ce fac!”, a mai precizat Elena Merișoreanu.