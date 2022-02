Elena Merișoreanu, curtată de tatăl lui Ștefan Bănică Jr, în tinerețe. Artista a dat totul din casă: „S-a terminat frumos”

In articol:

Artista se numără printre cele mai iubite și îndrăgite cântărețe din România, iar de-a lungul carierei sale a reușit să adune foarte mulți admiratori. Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii Elenei Merișoreanu îl știu este că, în tinerețe, a fost curtată chiar de marele actor, Ștefan Bănică, tatăl lui Ștefan Bănică Jr.

Elena Merișoreanu: „Alții chiar credeau că suntem împreună”

Elena Merișoreanu a vorbit, fără ocolișuri, despre respectiva perioada din viața sa și a dat totul din casă, povestind cum a decurs totul între ea și regretatul actor.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Elena Merișoreanu a fost curtată de o mulțime de bărbați, fapt povestit chiar de ea în nenumărate interviuri acordate de-a lungul carierei sale. Ei bine, printre aceștia se numără și regretatul actor, Ștefan Bănică. Cunoscuta actriță a povestit cum a decurs totul între ea și seniorul Bănică, explicând că totul s-a petrecut într-un turneu, în Israel.

Citeste si: Elena Merișoreanu, veste sfâșietoare de sărbători. Artista trebuie să se opereze de urgență: "Nu mai merge, nu se mai reface"

La momentul respectiv, Elena Merișoreanu a fost alături de regretata Gabi Luncă în turneu, iar după câteva zile a fost invitat și Ștefan Bănică să facă spectacol.

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

Așadar, artista a povestit că bărbatul a încercat mult timp să se bage în seamă cu ea, unele personae crezând chiar că formează un cuplu. Ei bine, însă, între cei doi nu s-a întâmplat absolut nimic, iar Elena Merișoreanu a explicat că totul s-a terminat frumos între ei.

„Eram într-un turneu în Israel. Eram cu regretata Gabi Luncă și a venit ca invitat sâmbăta și duminică Ștefan Bănică, seniorul. Dacă nu s-a ținut după capul meu… Alții chiar credeau că suntem împreună. Era pedant, elegant, cu mult bun simț. Punea mâna pe mine. Zicea să ne vedem. Hai să ne jucăm un joc. S-a terminat frumos, fără nimic'', a mărturisit Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Elena Merișoreanu

Artista, avansuri din partea unui diplomat

Ei bine, un alt bărbat care a încercat să-i intre la inimă Elenei Merișoreanu a fost chiar un diplomat. La momentul respectiv, bărbatul a invitat-o să ia masa împreună, însă artista a refuzat din cauza faptului că trebuia să plece în vizită la părinții săi. Atunci, pretendentul Elenei Merișoreanu s-a oferit să o conducă până în gară, iar artista a acceptat.

Citeste si: Elena Merișoreanu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea mamei sale! A aflat vestea înainte să urce pe scenă: „În clipa aia am căzut”

„La un moment dat, vine el la ansamblu și zice ”diseară am înțeles că n-ai spectacol, haide să mâncăm la Grădinița”. Era select acolo. Ne-am dus, am mâncat și mi-am dat seama. Zic ”știi, eu nu pot să stau prea mult că mâine dimineață am tren, plec să-mi văd părinții”, ”dar te duc eu”. M-am dus cu el, că n-am scăpat de el. Nu a pus mâna pe mine și nu era însurat. Și m-am dus și am spus ”m-a adus domnul Puiu”, dar tata ”na, păi ăsta-i om ca lumea”. I-a plăcut. Tata era mai bătrân ca mama cu 18 ani ”, a dezvăluit Elena Merișoreanu în podcastul lui Valentin Sanfira.

Distribuie pe: