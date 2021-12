Elena Merișoreanu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea mamei sale! A aflat vestea înainte să urce pe scenă: „În clipa aia am căzut”

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară și întotdeauna a umplut săli întregi de spectacole. Viața de artist nu este întotdeauna una ușoară, mai ales cânt trebuie să te prezinți în fața a milioane de oameni și să transmiți o stare bună.

Elena Merișoreanu a povestit în cadrul unei emisiuni televizate despre momentul în care a aflat că femeia care i-a dat viață a murit. Cel care i-a dat vestea a fost chiar regizorul.

„Eram la Rapsodia și m-a anunțat să cânt și l-am văzut pe regizor, zice ”când ieși, am să-i spun ceva foarte trist”. I-am zis ”nu se poate, spune-mi acum”, dacă-mi spunea nu mai puteam să cânt. Zice ”mama ta a murit”, în clipa aia am căzut. Lumea aplauda, dar nu am mai putut să ies”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, la un post de televiziune.

Celebra interpretă de muzică populară a mărturisit că fanii nu ar trebui să simtă niciodată atunci când artistul pe care îl îndrăgesc trece printr-o perioadă dificilă, atunci când ei se află pe scenă.

„Omul care vine să te vadă nu vine ca să-i spui necazurile tale”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu a aflat de moartea mamei sale în timp ce se afla la un spectacol

Elena Merișoreanu, prima reacție după moartea lui Benone Sinulescu: „Ni se duc stelele”

Elena Merișoreanu a fost devastată de anunțul că Benone Sinulescu a murit.

Ea a mărturisit că este șocată de câte persoane din muzica populară s-au stins din viață în ultima perioadă, de parcă ar fi un blestem.

„Parcă e un blestem în muzica populară. Ni se duc stelele, ni se duc oamenii. Au bucurat milioane de suflete.

Era un om plin de viață. Îmi pare rău că vorbim la trecut, dar ce să zic. Nu am mai vorbit recent, nu am avut unde să ne întâlnim. Vreau să spun condoleanțe familiei. Mai ales soției, căci el o avea pe ea și el pe ea. El nu a murit. Lasă printre noi o zestre inestimabilă. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace.

Este o pierdere imensă.", a declarat Elena Merișoreanu, la un post tv.