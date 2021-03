Anamaria Rosa Preda, mesaj dur pentru artiștii care o plâng pe Cornelia Catanga! "Câți dintre ei au întrebat-o dacă are nevoie de ceva?!"

In articol:

Anamaria Rosa Preda a transmis un mesaj dur după moartea Corneliei Catanga. Ce a putut să spună cunoscuta artistă?

Anamaria Rosa Preda îi critică dur pe artiștii care o plâng pe Cornelia Catanga, dar care nu au mai căutat-o în ultima perioadă. După ce a fost anunțul cel trist despre moartea artistei, tot mai multe mesaje au apărut pe rețelele sociale. Chiar și vedete au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Însă, cântăreața a ținut să îi pună la punct pe cei care par șocați de moartea intrepretei de muzică de petrecere.

''Mă uit în postări și văd câți artiști par șocați de disparitia mamei tale, dar câți dintre ei au sunat-o sau au vorbit macar o data sa o întrebe dacă are nevoie de ceva, pentru că și ea, la rândul ei, a ajutat foarte multa lume. De asta spun, voi o familie plina de talent ați fi putut oricând să aveți aroganta și mândrie, dar oameni mai oameni ca voi și mai ales ca mama ta nu am întâlnit. In aceasta fotografie, chiar aveam ochii înlăcrimați după o discuție cu doamna Cornelia, o discuție constructivă și sinceră. Condoleanțe și multa putere. Dumnezeu să te odihnească în pace, draga mea Cornelia Catanga'', a scris Anamaria Rosa Preda pe Facebook.

Cornelia Catanga a murit

Cornelia Catanga a murit, astăzi, 26 martie, la Spitalul Universtitar din Capitală. Anunțul dureros a fost făcut de Mara Bănică, astăzi, pe rețelele de socializare.

”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus o, acum o ora, la Spitalul Universitar din Capitala. Dumnezeu sa o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.