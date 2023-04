Elena Merișoreanu, primele declarații după ce a aflat că va fi străbunică de băiat. De ce a ascuns nepoata ei sarcina: "Nu a spus nimic" | EXCLUSIV

In articol:

Elena Merișoreanu are parte de unul dintre cele mai speciale momente.

Artista a aflat că va deveni străbunică de băiat. Nepoata sa urmează să aducă pe lume un băiețel, chiar anul acesta. Deși a însoțit-o în Anglia la un concert, tânăra nu s-a dat de gol nici măcar o secundă și a păstrat totul secret până când a știut cu exactitate sexul bebelușului.

Îndrăgita interpretă de muzică populare are o relație specială cu toți nepoții, iar la aflare veștii că va deveni chiar străbunică s-a bucurat enorm. A mers inclusiv la radiografie, acolo unde l-a văzut prima dată pe viitorul strănepot.

Elena Merișoreanu, primele detalii după ce a aflat că va fi străbunică

Deși a mers împreună cu nepoata ei la un concert în diaspora și a văzut-o că nu se simțea prea bine, artista nu a bănuit nici măcar o clipă că aceasta urmează să devină mamă. S-a ascuns atât de bine că vestea le-a dat-o recent, atunci când a știut și care este sexul bebelușului.

"Este băiat! Când am aflat vestea, vreau să îți spun că am fost tare bucuroasă, dar șocată pentru că ea a mers cu mine în Anglia, de Ziua României și nu mi-a spus că este gravidă. Nu mi-a zis nimic nimic, doar la aeroport, când am luat valiza de pe bandă, mi-a zis: Mamaie eu nu pot să ridic că mă doare spatele.

Dar ea era gravidă, da nu mi-a spus. Nu a spus la nimeni nimic! Acolo eu am văzut-o că seara după ce am mâncat a vomitat, dar mi-a spus că a mâncat cu poftă și i-a venit rău. Când colo, ea de fapt avea grețuri. Dimineața am văzut că a stat mult la baie, dar nu m-am gândit o clipă că este însărcinată", ne-a povestit Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

De ce nu le-a spus nepoata Elenei Merișoreanu că este însărcinată

Inițial, sarcina a fost ținută secret, tocmai pentru că nepoata Elenei Merișoreanu își dorea să afle mai întâi sexul bebelușului și abia apoi să le spună tuturor vestea cea mare. În familia artistei este dublu motiv de bucurie, tocmai pentru că în curând urmează să aibă loc și cununia civilă.

"A vrut să fie surpriză și nu ne-a spus până când a aflat ce sex are copilul. A fost o bucurie mare la noi în familie. Atunci când îi vezi mici te rogi să îi vezi mari, să îi vezi la școală, la facultate, la servici.

Dar nu mă așteptam așa să nu ne spună ea nimic. Acum sunt extrem de fericiți și ea și viitorul său soț că încă nu s-au cununat cred că luna viitoare se cunună la Starea Civilă", ne-a mai dezvăluit ea.

Artista a fost inclusiv la ecografie cu nepoata și l-a văzut pe bebelușul din burtică. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Elena Merișoreanu ne-a spus că nu-și mai încape în piele de bucurie, mai ales că întotdeauna și-a dorit să își vadă nepoții și copiii cum cresc.

"Acum, toată lumea abia așteaptă! Am fost cu ei la ecografie, l-am văzut cum juca acolo, cum dădea din piciorușe. Este și ea prima dată însărcinată și chiar și ea ne-a spus că primul copil nu se compară cu nimic", a mai adăugat ea.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu, impresionată de vremurile grele pe care le trăiesc românii

Artista este însă impresionată de vremurile grele pe care le trăiesc românii în prezent. Prețurile sunt tot mai mari și banii toți mai puțini, iar mulți oameni se luptă pentru un salariu și o viață decente.

"Totuși, în aceste vremuri tulburi parcă nu aș mai îndemna pe nimeni să facă copii. Tare greu este. Tinerii nu mai au perspective, trebuie să se lupte mult pentru ziua de mâine și nu este deloc ușor, vremurile sunt foarte grele în ziua de azi.

Nu știu cum trăiesc unii oameni în ziua de azi, dar eu care umblu printre ei și mă duc pe la biserică văd că lumea trăiește foarte greu, dar mergem înainte", ne-a mai spus ea.

