Elena Merișoreanu, surprinsă de colegii de breaslă, după ce s-a operat: ”Nu trece zi” Cum se simte folclorista la două luni de la intervenție?

In articol:

Înainte de sărbătorile de iarnă, pe 20 decembrie, după ce și-a dus la bun sfârșit fiecare eveniment programat, Elena Merișoreanu și-a pus cariera pe pauză.

Atunci vedeta s-a operat la picior, având nevoie ulterior de o lungă perioadă de recuperare. Abia acum, spune artista a renunțat la cadru care o ajuta să se deplaseze prin casă, căci de atunci nu a mai părăsit locuința.

Citește și: De ce nu a mers, de fapt, relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu. Artistul dă vina pe colega de breaslă: ”Era când cu unul, când cu altul”

Elena Merișoreanu și-a pus cariera pe pauză, după ce s-a operat, dar colegii n-au uitat-o [Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu se simte din ce în ce mai bine după operație

Acum se mai sprijină doar într-o cârjă și spune că ce a fost mai greu a trecut, chiar dacă mai are de stat în casă încă o lună și jumătate.

Însă, în tot acest rău, care a împins-o către operație, ca de fiecare dată, optimistă din fire, Elena Merișoreanu spune că există și un bine.

Citeste si: Vlăduța Lupău, departe Adi Rus de Valentine's Day. Artista a plecat singură la Londra, în timp ce soțul ei a rămas acasă cu Iair. Care este, de fapt, motivul plecării ei- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Un antrenor de înot spune cum putea fi evitată moartea fulgerătoare a lui Bogdan Socol/ ”În orice sport, și mai ales în cel de performanță, permanent întinzi limitele corpului uman”- stirilekanald.ro

Pentru că statul în casă a făcut-o să aibă timp mai mult de petrecut alături de soț, copii și nepoți, dar și să își pună repertoriul la punct pentru evenimentele pe care le va onora din primăvară încolo.

”Sunt bine, am terminat cu cadrul, sunt cu o singură cârjă, urc scările și sunt bine. Mai am o lună și jumătate și termin, acum pe 20 fac doi luni de la operație. Timpul a trecut repede, fiind și iarnă, frig, oricum nu mă duceam nicăieri, așa că e bine. În perioada m-am ocupat cu muzica în continuare, trebuie să aștept un producător să scot un CD, mi-am mai pus piesele la punct, trebuie să le termin. Mi-a prins foarte bine statul acasă, că am avut de lucru, noi care suntem tot plecați ne bucurăm când stăm mai aproape de familie”, a spus Elena Merișoreanu, conform Spynews.

Citește și: "Nu făceam casă dacă m-aș fi căsătorit cu el". Elena Merișoreanu îi dă replica lui Gheorghe Turda. Ce spune despre femeia care i-a devenit soție artistului| EXCLUSIV

Plus că, în această perioadă de suferință, Elena Merișoreanu a văzut și cine îi este prieten cu adevărat, mulți fiind cei care i-au demonstrat că nu îi sunt doar niște simpli colegi de breaslă.

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: ”Vrei adevăr și asumare? Spune-le omenilor de ce ai plecat” Fetele din trupa A.S.I.A i-au adus acuzații grave Irinei Nicolae- radioimpuls.ro

Astfel că, folclorista nu a fost deloc dezamăgită de artiștii de la noi, ci dimpotrivă. Și asta pentru că, subliniază ea, nu a trecut nici măcar o zi fără ca cineva să nu o sune sau să nu o viziteze.

Multe nume consacrate ale folclorului românesc și-au făcut griji pentru artistă, au încurajat-o și au ajutat-o să treacă mai repede peste perioada de recuperare.

”Nu trece o zi fără să nu vină un coleg sau vreo colegă pe la mine. Vorbesc tot timpul cu ei, am vorbit cu Elisabeta Turcu, cu Steliana Sima, cu Constantin Enceanu, care a făcut și el operație, ne întrebăm ce facem, cum suntem, o grămadă de soliști din țară care mă sună, Ilie Caraș, Claudia Ghițulescu, că ce faci mătușă, cum ești, hai că abia aștept să vină primăvară să mergem la concerte, dar să fim sănătoși, să fie pace că nu vedeți ce nenorociri sunt”, a mai spus cântăreața de muzică populară.