Elena Merișoreanu urmează să fie operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: "Mă operează săptămâna viitoare..."

Elena Merișoreanu a dezvăluit că urmează să fie operată de urgență săptămâna viitoare. Cu ce probleme de sănătate se confruntă îndragita cântăreață de muzică populară?

Elena Merișoreanu, operată de urgență

Este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din țara noastră, de-a lungul timpului bucurând mii de persoane cu piesele sale.

Însă, în urmă cu scurt timp, artista a făcut o dezvăluire neașteptată, care a șocat pe toată lumea.

Mai exact, Elena Merișoreanu a anunțat că o să opereze de urgență săptămâna viitoare, după ce a aflat, în urma unor analize, că are pietre la fiere.

„Lună după lună nu te duci să-ți faci toate analizele și m-am dus ieri și le-am făcut cam pe toate. Îi povesteam domnului profesor că la anumite mâncăruri mă balonez și nu știu ce am. Am făcut ecograful și am aflat că am pietre la fiere. Am fost azi dimineață la chirurg, am vorbit cu dânsul și mă operează săptămâna viitoare”, a declarat Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Chiar dacă urmgează să treacă printr-o operație, cântăreața își păstrează optimismul și susține că nu îi este frică nici de operație și nici de seringi. Intervenția pare a fi una destul de ușoară, deci Elena Merișoreanu nu trebuie să își facă prea multe griji.

„Dacă a zis că e cam urgent, înseamnă că sunt multe pietre.(...) Operația nu e grea, e foarte ușoară. Eu sunt o persoană puternică. Nu mi-e frică de seringi, de operație. (...)Mă balonam, mai ales de la fructe. Dar nu am avut probleme să-mi fie rău, să stau în casă(...) Astea sunt lucruri care la vârsta mea, după atâția ani de muncă, probabil că așa ar trebui să fie”, a mai spus interpreta.