Elena Udrea, adevăruri neștiute despre viața personală! Șase ani este nevoită să trăiască fără ele: „Îmi plăceau și atunci când îmi permiteam de 30 de lei”

In articol:

Blonda de la Cotroceni, așa cum a fost numită Elena Udrea în trecut, are o garderobă impresionantă, iar atunci când a fost invitată la „40 de întrebări” cu Denise Rifai a vorbit despre piesele ei vestimentare, dar și despre pasiunea pe care o are pentru genți

Detalii neștiute din viața personală a Elenei Udrea

și pantofi.

Garderoba Elenei Udrea a fost adesea în atenția publicului, având în vedere piesele scumpe și de lux pe care le-a afișat în mai multe rânduri. Fostul ministru a povestit că pasiunea nu a început odată ce s-a făcut remarcată în politică, ci totul datează din urmă cu mulți ani, atunci când își permitea piese de doar 30 de lei.

În rechizitoriul DNA din Dosarul Gala Bute scria că în 2012, Elena Udrea și-ar fi cumpărat o poșeta Hermes, din piele de crocodil care are un preț estimat de 80.000 de euro. La acel moment, pentru că anchetatorii nu reușiseră să găsească sursa plății, s-a spus că ar fi fost achitată cu banii jos.

„O poșetă cred că trebuie să fie cel mai scump obiect, nu avea valoarea aceasta. Sunt femei care încearcă să spună despre lucrurile lor că sunt mult mai scumpe decât sunt și altele care încearcă să spună că nu sunt chiar așa de scumpe.

Da, este o pasiune pe care cred că o are orice femeie. Îmi plăceau pantofii și gențile de când îmi permiteam pantofi de 30 de lei și îmi plac și acum când îmi permit de 3.000 de euro, dar asta nu s-a schimbat și nu o să se schimbe niciodată.

Mereu am spus că nu are legătură cu ce sunt eu ca om politic sau ce sunt eu ca om. Sunt o femeie care are această pasiune, acum mult mai puțin ca înainte, dar care a avut și încă are o pasiune pentru haine, genți și pantofi așa cum sunt foarte multe femei”, a mărturisit Elena Udrea la Kanal D.

Elena Udrea [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spunea Elena Udrea despre hainele scumpe

Elena Udrea are o impresionantă colecție de pantofi, așa cum a povestit chiar ea, însă majoritatea s-ar fi demodat și ar fi fost cazul să lase loc pentru piese noi în colecție. Totuși, în prezent, fostul ministru urmează să fie încarcerată la penitenciarul din Prahova, însă este obișnuită și să stea fără să facă cumpărături așa cum s-a întâmplat și când era în Costa Rica.

„Sunt mulți, dar deja mulți sunt demodați. În Costa Rica nu mi-am cumpărat absolut nimic de îmbrăcat și nici nu aveai de unde pentru că magazinele erau relativ modeste. Nici nu m-a interesat să fac asta, eram și însărcinată, deci am renunțat la cumpărături în Costa Rica și am continuat când m-am întors în România”, a mărturisit ea la Kanal D.

În ceea ce privește cea mai scumpă poșetă pe care ea o are, Elena Udrea dezvăluia în emisiunea lui Denise Rifai că costă 13.000 de euro.

„Poșeta cea mai scumpă costă 13.000 de euro”, i-a spus fostul ministru lui Denise Rifai.

Elena Udrea [Sursa foto: Captură YouTube]

Elena Udrea va sta șase ani fără intervenții estetice

În emisiunea de la Kanal D, fostul ministru a fost întrebat și de operațiile și intervențiile estetice, iar Elena Udrea a recunoscut că a apelat la trucuri, însă nu operații estetice, ci proceduri simple, ce se pot realiza în cabinetele medicilor.

„Intervenții însemnând cele care se fac în cabinetele simple nu intervenții chirurgicale. Nu spun că nu s-ar întâmpla în viitor, adică pot să mă duc să mă fac blondă deși nu sunt, dar nu pot să mă duc să îmi pun acid hialuronic în cearcăne.

Sunt de părere că dacă există aceste beneficii trebuie să profităm de ele, dar să încercăm și un stil de viață sănătos care ajută foarte mult, mai mult decât aceste intervenții”, a mai spus atunci Elena Udrea.

