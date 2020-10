Elena Udrea a nascut o fetita in septembrie 2018 [Sursa foto: Facebook]



Elena Udrea și-a petrecut cea mai mare parte a sarcinii în Costa Rica, acolo unde de altfel, în septembrie 2018 a și adus-o pe lume pe Eva Maria.

Deși avea 44 de ani, Elena Udrea mărturisește că a născut natural, lucru rar la femeile de vârsta ei. Invitată în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, fosta politiciană a povestit, în premieră, cum a decurs nașterea.

”Am născut natural și nu a fost lipsit de dureri, dar nu a durat mult. Am plecat la spital cu taxiul la 10 noaptea, pentru că nu aveam mașină. A mers Alina Bica, prietena mea, cu mine. Medicul care mă supraveghea, a venit, a spus că mai durează 48 de ore, dar eu în 5 ore nășteam!

Am născut mai devreme, nu eram pregătită, nu era nimeni acolo cu noi, nu aveam haine pentru copil. Copilul meu a stat îmbrăcat cu hăinuțele din spital, eu nu am avut nici măcar o pijama”, a povestit Elena Udrea.

Elena Udrea, cu familia ei, de Revelion, in Costa Rica, in anul in care a nascut-o pe Eva Maria[Sursa foto: Facebook]

Elena Udrea a născut la un spital american din Costa Rica

De altfel, în septembrie 2018, când s-a aflat că Elena Udrea a născut, se știa că aceasta a adus pe lume copilul într-un spital privat din San Jose, Costa Rica. Este vorba despre Spitalul Cima, unde costul unei nașteri este undeva la 5.000 de dolari, așa cum scria Bugetul.ro

Elena Udrea a vorbit și ea acum despre condițiile din spitalul unde a născut-o pe Eva Maria. ”Era un spital american, condițiile erau ok, dar cu toate astea îmi imaginam altfel momentul acela pentru că nu nășteam la 20 de ani. Am ieșit de acolo și am plecat tot cu taxiul. Adrian și mama au sosit mai târziu pentru că eu am născut mai devreme cu o lună și o săptămână. Cu toate acestea, toate amintirile mele sunt la superlativ”, mai povestit Elena Udrea în interviul pentru emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Spitalul unde a nascut Elena Udrea [Sursa foto: Instagram]

La doar 10 zile după ce a devenit mamă, Elena Udrea a fost arestată de poliția din Costa Rica. Udrea era pe stradă cu bebelușul, cu soțul și cu mama ei când a fost ridicată de oamenii legii și dusă mai întâi în arest, apoi într-o închisoare de femei. A stat arestată mai bine de trei luni, apoi după alte câteva luni a revenit în țară. În septembrie 2019, când fetița avea un an, a avut și botezul Evei Maria la o biserică din București.