Elena Udrea și fiica ei, singure de ziua lui Adrian Alexandrov! Cum au petrecut cele două VIDEO EXCLUSIV

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de aproximativ cinci ani de zile. Relația lor a trecut prin foarte multe momente dificile, însă liniștea a pătruns, într-un final, în familia lor. În anul 2018, fosta politiciană a adus pe lume primul copil al cuplului, pe micuța Eva Maria.

În luna decembrie din același an, Elena Udrea s-a întors în țară, unde și-a dedicat tot timpul pentru soțul și fiica ei.

Adrian Alexandrov, soțul cu 11 ani mai tânăr al Elenei Udrea, este un om de afaceri foarte ocupat. El a avut programul încărcat chiar și de ziua lui de naștere, motiv pentru care nu a putut să își însoțească iubita și fiica în parc. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe Elena Udrea alături de fiica ei în timp ce se bucură de vremea însorită, într-un parc din Capitală. Vedeta a purtat o pereche de pantaloni lejeri, o bluză deschisă la culoare, cizme lejere și o haină de blană scurtă. Cea mică a avut ocazia să „își facă de cap” în topogane, în timp ce mama ei o privea atent. La un moment dat, fosta politiciană se lasă purtată de val și începe să danseze timid pe ritmul muzicii care se auzea în parc.

Elena Udrea și fiica ei in parc

Motivul pentru care mama lui Adrian Alexandrov nu și-a văzut nepoata nici până astăzi

Mama lui Adrian Alexandrov nu și-a cunoscut nici până în ziua de astăzi nepoata, pe Eva Maria. Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fosta politiciană a mărturisit că soacra ei locuiește în Italia, însă speră că o cunoască în curând pe mama soțului ei.

„Nu mă cunosc cu soacra mea. Așa au fost lucrurile, ea locuiește în Italia, eu doi ani am fost plecată. Când a venit ea în țară, eu nu eram aici. Acum când m-am întors, nu a apucat să vină. Deci, nu o cunosc. Doar ce am văzut-o pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată, pentru că a crescut foarte frumos un băiat. Este mamă de doi băieți, foarte reușiți amândoi.

Aștept să ne cunoaștem. Mă întreb invers, cum o fi să fii soacra Elenei Udrea? Mă gândesc că nu este foarte ușor! Sunt sigură că va fi ok. Eu nu am avut niciodată soacră. Mama lui Dorin Cocoș (n.red. fostul soț al Elenei Udrea) era moartă când ne-am cunoscut, deci eu nu am avut ocazia să-mi cunosc o soacră. Sunt și eu curioasă cum e să fii noră”, a spus Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.