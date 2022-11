Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent din echipa sa

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Cătălin Scărlătescu l-a pierdut pe Tobi Ibitoye în duelul competiției culinare, difuzat la data de 7 noiembrie 2022.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10

Duelul de la Chefi la cuțite, sezonul 10, difuzat în seara de 7 noiembrie 2022 s-a lăsat cu eliminarea lui Tobi Ibitoye, concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Tobi Ibitoye și Ștefania Pop au primit amândoi câte 6 puncte la duelul de pe 7 noiembrie 2022 de la Chefi la cuțite 2022, însă cei trei chefi au decis să îl elimine pe Tobi Ibitoye, care a pregătit un preparat prea picant.

Parcursul în competiție a lui Tobi Ibitoye s-a încheiat, însă concurentul lui Cătălin Scărlătescu a ieșit din competiție cu zâmbetul pe buze, asumându-și greșeala.

”N-are de ce să-mi pară rău. Am vrut să fiu creativ, nu mi-a ieșit. Este ok, îmi asum. Sincer să fiu, Ștefania merita șansa să dovedească că poate. Eu am avut 2 șanse deja. Pare că o merită mult mai mult decât mine. Experiența a fost extraordinară. N-am adjective să descriu”, a spus Tobi după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite.

Cătălin Scărlătescu, după eliminarea lui Tobi Ibitoye

La duelul de la Chefi la cuțite, din data de 7 noiembrie 2022, au intrat echipele lui Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

„Și cerul a fost împotriva lui azi. Îmi pare rău că pleci. Ai un suflet mare. E mai greu că au plecat două mânuțe. Asta este! Îi dăm mai departe. Noi 5, Bontea 5, Dumitrescu a rămas cu cele mai multe: 6 în echipă”, a spus Cătălin Scărlătescu după ce a aflat că Tobi a fost eliminat.

Cele mai bune farfurii au fost realizate de Adrian Stroe și de Brighitta, care au obținut 15 puncte din partea juraților. Oxi și Titus au primit 14 puncte, Manciu, Mădălina Cafadaru și Florin Dragomir au primit 12 puncte, NOSFE a primit 11 puncte, Raluca și Mădălina Crețan au primit 9 puncte.

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au ales la jurizarea pe nevăzute ca farfuria lui Tobi să fie eliminată.

