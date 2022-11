Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Ghinionul îl urmărește pe Cătălin Scărlătescu, care a mai pierdut un concurent la Chefi la Cuțite 2022.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10

Concurenți din echipa aurului alb și echipa aurului galben au stat cu emoții în fața celor trei chefi, dar și a Ginei Pistol, care a anunțat ce punctaj a primit fiecare farfurie la duel.

Însă, Lina Chirilă, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu, a fost eliminată de la Chefi la cuțite 2022, după ce a obținut cel mai slab punctaj la farfuria prezentată la duel.

„Nu mai merg în bucătărie că mi-e rușine!”, i-a spus Lina Chirilă lui chef Cătălin Scărlătescu. Însă până la urmă, concurenta a intrat în bucătărie ca să își ia la revedere de la colegii săi din echipa aurului galben.

Punctajul maxim la duelul din 31 octombrie 2022 de la Chefi la cuțite, sezonul 10, a fost obținut de Mădălina Cafadaru, Carmen Cojocar, Titus Antonescu și Brigitta Gheorghe.

Cine este Lina Chirilă, concurenta eliminată de la Chefi la cuțite 2022

Lina Chirilă este originară dintr-un sat de lângă Roman, mai exact satul Secuieni. Are 65 de ani și s-a născut într-o familie cu încă opt frați, o familie modestă din care a primit o educație aleasă și a învățat ce înseamnă să ai aproape oamenii iubiți și potriviți.

Prima decizie Importantă pe care a luat-o a fost să renunțe la școală și să se căsătorească. Așadar, la doar 16 ani, Lina se căsătorește cu “omul său”, însă viața nu a fost deloc roz pentru ea în acest mariaj.

Conflictele dintre ea și soțul ei au degenerat. Acesta fiind foarte agresiv față de ea, era violent fizic. După opt ani de căsnicie, femeia a decis să plece în Italia, iar timp de opt ani nu s-a mai întors în țara natală. Soțul ei a murit acum 12 ani.

Lina Chirilă locuit 20 de ani în Italia până să se întoarcă definitiv în România și să-și facă o carieră aici. Timp de 17 ani a lucrat în restaurante din Padova, Sottomarina și Veneția și a învățat toate secretele bucătăriei italienești .

“Opt luni am lucrat la o bătrână că nu știam limba și trebuia să învăț. Unde să mă duc? După aceea am întâlnit o moldoveancă, care m-a întrebat dacă vreau să lucrez la restaurant și să îi dau 300 de euro ca să-mi ofere postul. Am dat șpagă și-am intrat într-un restaurant ca femeie de spălat farfurii”, a povestit concurenta în fața chefilor.

