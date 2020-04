Ella a fost părăsită de iubit chiar de ziua ei de naștere

In articol:

Ella a trăit o poveste de dragoste tumultoasă înainte să vină la Puterea dragostei. Când avea 19 ani, bruneta a fost cerută în căsătorie de iubitul ei din acea perioadă, iar în doi ani ei era programată nunta.

Deoarece este supărată pe Jador, Ella a început să le povesteasză fetelor cât a suferit în urmă cu câtiva ani.

„Puterea dragostei a fost povestea vieții mele. Mereu am fost consecventă, dar m-a făcut mult mai puternică. Am înățat să nu mai plâng, să mă controlez. Ei văd un punct sensibil. Să nu suferiți din dragoste. Eu am fost cinci luni pe antidepresive și somnifere, ca să uit. Mi-a fost foarte greu. Îmi aminteam de el non-stop. Mă sunau de la restaurant, tot a fost plătit și numai eu m-am ocupat. El nu s-a ocupat de absolut nimic, nu l-a interesat. Aveam aproape 500 de invitați, a fost greu”, a mărturisit Ella.

Mai mult decât atât, concurenta a mărturisit că fostul ei iubit s-a despărțit de ea chiar de ziua ei de naștere.

Bianca și Livian de la Puterea dragostei au dat semne că se îndreaptă spre o împăcare, dar ultimul gest al concurentului pare să-i fi schimbat părerea brunetei.

Livian și Bianca de la Puterea dragostei, deși nu mai formează o relație, rămân cel mai îndrăgit „cuplu” din casă. Concurentul i-a făcut o farsă fostei lui iubite, care a enervat-o foarte tare.

Bianca a avut anumite bănuile la adresa Ellei, că ea ar fi interesată de Livian. Concurentul a convins-o pe Ella să-i facă o farsă fostei lui iubite. În timp ce se întorcea din camera roșie, Ella și Livian au făcut să pară că au fost împreună pentru a o enerva pe Bianca.

Când i-a văzut pe cei doi venind din camera roșie, Bianca a izbucnit! Ea a ieșit din emisiune nervoasă.

„Nu îl mai bag în seamă toată ziua. Deja m-am enervat. M-am enervat și-l înjur. Mai bine ies afară", a declarat Bianca.