Ella de la Puterea Dragostei a fost însărcinată, însă a pierdut copilul după ce l-a prins pe iubitul ei în timp ce o înșela! Mărturisiri în premieră: ”M-am umplut de sânge, a fost foarte dureros”

Ella Tina, una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea Dragostei, a avut o poveste de dragoste tumultuoasă cu Jador, care s-a sfârșit după multe certuri și împăcări. Cei doi s-au iubit și în secret, însă din cauza neînțelegerilor au luat-o pe căi diferite.

Ella a mai avut o relație de lungă durată și spunea, la un moment dat, că ea și tânărul respectiv au planuri de viitor împreună. Din păcate, nici relația lor nu a durat, iar planurile li s-au năruit.

Ella de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Captură YouTube]

Ella de la Puterea Dragostei a pierdut o sarcină

Ella Tina a fost prezentă în emisiunea moderată de Oana Radu, ”Detectorul de minciuni”, acolo unde a făcut dezvăluiri nemaiștiute de public.

Fosta concurentă a competiției fenomen de la Kanal D a descris cea mai urâtă perioadă din viața ei, atunci când avea planuri de viitor cu bărbatul din viața ei, iar acesta a înșelat-o și a mințit-o. Bruneta a trăit o adevărată dramă, pentru că era însărcinată și nu știa. În momentul în care l-a văzut pe iubitul ei cu altcineva, Ella a avut parte de șocul vieții ei. Ulterior, aceasta a început să sângereze și a mers de urgență la spital.Acolo, medicii i-au spus că tocmai ce a pierdut o sarcină.

” Spuneam că mă atașez de un bărbat și că mă gândesc la viitor. Cred că orice femeie, care întreține relații intime, există posibilitatea să se gândească la viitor. Am făcut un test, care a ieșit pozitiv. Vreau să păstrez pentru mine cine era tăticul. Nu e de curând. Acea persoană, l-am prins că m-a înșelat, atunci s-a întâmplat...eu nici n-am știut, de fapt, că sunt însărcinată. Am aflat ulterior. A fost super nașpa...vreau să zic că l-am pierdut, în momentul în care el mi-a zis că e într-un loc și el nu era în locul respectiv...și l-am văzut cu o femeie sărutându-se. M-am umplut de sânge, în mașină eram...de la șoc! Dar eu nu realizam ce s-a întâmplat cu mine, a fost foarte dureros. M-am dus la spital și mi s-a zis că am pierdut un copil”, a povestit Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.