In articol:

Ella de la Puterea Dragostei s-a pozat într-o rochie neagră, mulată, care avea pe un picior o inserție de dantelă extrem de transparentă, care urca până mai sus de șold.

Cum din poze, deși nu se vedea nimic, părea că Ella nu poartă lenjerie intimă, s-au găsit câțiva urmăritori care să o critice. ”Pune chiloți pe tine, măcar când faci poze, este urât. Te văd copiii” , ”Nu ți-e rușine cu rochia aia, în care se vede aproape tot? Și n-ai nici lenjerie intimă. Rușine Ella, că te crezi pocăită”, sunt câteva mesaje în care Ella este criticată pentru ținuta sa.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei a înșelat-o pe Andreea Pirui? Ella a aruncat bomba în emisiune: „Avea în telefon...”

Ella de la Puterea Dragostei nu s-a lăsat însă și le-a răsuns celor care o criticau. ”Mi-am pus, doamnă dragă! Am lenjerie”, le-a spus Ella celor care îi atrăgeau atenția că nu poartă lenjerie intimă.

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei a rupt tacerea despre Livian! A spus in sfarsit ce simte pentru el: "Avem o chimie"

Citeste si: Ella, prima reacție după ce Jador a vorbit despre iubirea sa imposibilă: „Există înfrângeri...”

Ella de la Puterea Dragostei vrea să părăsească emisiunea după scandalul cu Daiana

După ce a ieșit la iveală faptul că Daiana a bătut-o pe Ella de la Puterea Dragostei, după mai multe săptămâni în care cele două concurente și-au tot aruncat săgeți, aceasta din urmă a rupt tăcerea și a vorbit despre momentul care i-a șocat pe fanii emisiunii, care cer acum descalificarea Daianei.

Daiana i-a spus Ellei în față că nu o mai poate suporta, iar după câteva zile în care nu a participat la emisiune, din cauza certurilor cu Gabriel, bruneta s-a întors plină de furie în casă și a izbucnit la adresa Ellei.

Citeste si: S-a aflat adevăratul motiv pentru care Daiana nu a mai format cuplu cu Gabriel de la Puterea Dragostei: „Nu poate să-l uite pe Fernando”

După ce s-a aflat de scandalul de la filmări, Ella a făcut un live pe contul de Instagram, acolo unde și-a exprimat părerea despre Daiana și a spus că își dorește să părăsească casa Puterea Dragostei. Mai mult, aceasta a și căutat bilet de avion spre România.

”Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare. Nu știu cât o să mai rezist în competiție. Astăzi chiar am căutat bilet de avion să plec. Din păcate, nu este nimic valabil. Da, abia aștept să plec. Nu stau ca nimeni să mă lovească nimeni. Eu am fost perna de bătaie a tuturor. Dar pentru ce? De ce? Eu nu mă cobor la nivelul lor, că aș putea și eu să reacționez la fel, dar... Am vrut să plec acasă, dar nu sunt avioane, din păcate”, a spus Ella pe live.