Ella de la Puterea dragostei a rupt tacerea despre relatia care o leaga de Livian. Concurenta show-ului de la Kanal D este foarte deranjata ca telespectatorii o cupleaza cu iubitul Livian. Ea a explicat ca sunt doar prieteni si nu se pune problema unei povesti de dragoste.

Ella de la Puterea dragostei a facut un live si a vrut sa lamureasca ce se intampla intre ea si fiul lui Nelson Mondialu. Bruneta a negat ca ar fi mers la hotel cu Livian si a contrazis si informatia potrivit careia s-ar fi sarutat cu el.

Ella de la Puterea dragostei, dezvaluiri despre ce s-a intamplat cu Livian

"Opriti-va, oameni buni, ma disperati cu Livian al vostru. E prieten de-ai mei. Eu aici nici nu prea am avut prieteni. Livian e prietenul meu! Doamne iarta-ma! Opriti-va si nu ma mai disperati cu Livian al vostru. Intelegeti ca e prieten si atat. Livian in sus, Livian in jos. Nu ia nimeni iubitul nimanui, opriti-va! Nu imi trebuie! Doamne! Suntem prieteni, trebuie sa ne respectam. Simt nevoia sa vorbesc. Oamenii astia ma baga in relatii. Nu sunt cu Livian, nu o sa fiu. Nu am fost impreuna la hotel, nu ne-am sarutat niciodata! El este ironic, am si eu o doza de ironie. Avem o chimie, dar e prieteneasca. Stiu fete care s-au inteles mereu mai bine cu baietii. Nu mai luati lucrurile asa! Nu tot ce zboara se mananca. E mai greu sa fii prietena cu fetele, rar gasesti sinceritate la o femeie. E altfel relatia de prietenie intre o femeie si un barbat. Inteleg ca sunteti sustinatorii Biancai, dar nu e asa. Nu imi trebuie barbatul nimanui. Eu, cand sunt intr-o relatie, sunt foarte timida, dar voi se pare ca nu intelegeti. Acum doar imi traiesc copilaria", a spus Ella, intr-un live pe Facebook.

Despre scandalul cu Daiana, Ella a declarat: "Cel mai dureros este sa suferi din dragoste! Doamne, ce greu e! Nu ma bucur ca Daiana sufera dupa despartirea de Gabi".

Concurenta de la Puterea dragostei a marturisit ca de multe ori s-a gandit sa paraseasca emisiunea si sa se intoarca acasa, in Romania. "Daca nu era Dumnezeu langa mine, nu stiu cum rezistam la toate vorbele, jignirile. Chiar nu stiu cum as fi rezistat. (...) Sper sa rezist pana in finala. Nu cred ca voi rezista pana atunci, e foarte greu. (...) De multe ori ma gandesc sa plec, imi zic ca nu e locul meu aici", a mai declarat bruneta Ella.