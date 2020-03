După apariția informațiilor privind o legătură între Ella de la Puterea Dragostei și fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua, concurenta show-ului prezentat de Andreea Mantea a vrut să lămurească situația.

Ella de la Puterea Dragostei a povestit cum l-a cunoscut pe Cosmin Isăilă. ”Eram la Cluj, când Manuela și Robert care erau la Sibiu, pentru un eveniment, m-au chemat la ei. Manu a spus că trimite pe cineva cu mașina să mă ia de la Cluj. A venit el (n.red Cosmin Isăilă), eu nu știam că el o să vină. Nu am nici o treabă cu acest băiat. El se ocupă de cei de la Puterea Dragostei care vin în Sibiu, știu că are un hotel. A stat cu noi, dar nu am stat doar noi doi, au fost și Manu, și Robert și alții. De 8 Martie am primit flori, mi-a dat și el un buchet frumos, dar nu doar mie”, a povestit Ella de la Puterea Dragostei.

Ella de la Puterea Dragostei, despre Cosmin Isăilă: Mi-a dat flori de 8 Martie

Frumoasa brunetă a vrut să lămurească faptul că între ea și Cosmin Isăilă nu este absolut nimic. ”Nu înțeleg de ce trebuie să dau explicații și dacă primesc o floare. De ce toată lumea își dă cu părerea”, a spus Ella de la Puterea Dragostei.

Weekend-ul trecut, mai mulți concurenți de la Puterea Dragostei au fost într-un club din Sibiu, unde au fost invitați speciali. Manuela Oprișiu, Robert Ionescu, None și Livian s-au distrat în Sibiu.