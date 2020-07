In articol:

Ella, lovitura teribilă pe care i-o dă lui Jador după Puterea dragostei! Încă de la începutul sezonului 1, între Ella de la Puterea dragostei și Jador a existat o legătură dificilă, cu suișuri și coborâșuri, pe care, probabil, doar ei doi au înțeles-o cu adevărat sau, cel puțin, au acceptat-o! Astfel că, deși au existat multe momente frumoase între ei în show, până la urmă, mândria a primat, mai mereu, în fața iubirii, și întotdeauna la un capăt de drum s-au aruncat numai reproșuri...din ambele părți.

În emisiune, cei doi nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre Ella că o place mult pentru că este ”deosebită, foarte frumoasă, sensibilă și decentă”, a întors foaia, mai mult, a declarat clar că nu își dorește o legătură amoroasă cu bruneta, întrucât nu poate avea deloc încredere în ea. ”Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează într-o relaţie de durată, aşa cum visez eu să am. Nu spun că ea nu are un caracter frumos, doar că nu este compatibil cu al meu”, a vorbit clar concurentul de la Puterea dragostei.

Ella, lovitura teribilă pe care i-o dă lui Jador după Puterea dragostei! Sătulă de aventurile lui, mai mereu mediatizate în țară, dar și de felul în care o prezintă pe Georgiana tuturor, Ella a decis să nu mai închidă ochii, iar consecințele se vor vedea la final. ”M-am săturat, gata! Restul este poveste”, a zis bruneta, cu ochii în lacrimi, dar extrem de hotărâtă.

Ella, lovitura teribilă pe care i-o dă lui Jador după Puterea dragostei! De altfel și oamenii din jur au observat faptul că bruneta a dorit să pună capăt definitiv și să nu mai fie sensibilizată de mesajele manelistului din particular. Drept dovadă, o fostă concurentă de la Puterea dragostei, Thalida Trofin, a vorbit pe marginea acestui subiect, iar finalitatea este acceași...despărțire definitivă. ”Ella a spus în emisiune că Jador chiar dacă s-ar întoarce la ea în țară, nu se va mai întoarce la el, fiindcă a văzut că și-a oficializat relația cu Georgiana, că a luat-o cu el peste tot. Dar apoi, am auzit că fata respectivă a făcut în așa fel să fie acolo și să transmită practic un mesaj. Eu cred că Jador are sentimente puternice pentru Georgiana, iar Ella se minte singură. Cred că ar fi mai bine să o lase baltă, findcă și-ar face mai mult rău. Jador a văzut în Georgiana fata perfectă pentru el.”, a spus Thalida, care a mai și menționat ceva legat de manelist și alegerile lui amoroase. ”Atunci când ai cozi la ușa ta și tu nu ești fericit, nici așa nu este bine”