Ella, mesaj neașteptat pentru Jador! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei este cu gândul la Faimos: "Îmi este dor câteodată"

Ella a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, care face referire la Jador, fostul ei iubit.

Toată lumea știe cum a decurs relația dintre Ella și Jador la Puterea Dragostei. Cei doi concurenți au avut parte de mai multe urcușuri și coborâșuri, iar, în cele din urmă, au decis că cel mai bine ar fi să pună punct relației. A trecut ceva timp de când și-au spus adio, însă se pare că aceștia nu s-au uitat. Mai exact, Ella a răspuns mai multor curiozități ale internauților.

Una dintre întrebări suna în acest fel "Îți este dor de Jador?!". La scurt timp, frumoasa brunetă a dat un răspuns total neașteptat.

Ella a spus:

Ella, declarații sincere despre Jador

În urmă cu ceva timp, Ella a dezvăluit, pentru WOWbiz, că l-a iubit enorm de mult pe Jador.

Totuși, fosta concurentă de la Puterea Dragostei își acceptă soarta și susține că a trăit o perioadă extrem de frumoasă și intensă, însă, la momentul actual, recunoaște că nu l-a putut scoate din suflet.

”Sincer, l-am iubit foarte mult pe omul acesta, și nu am de ce să mint! Eu sunt o persoană sinceră, asumată, și dacă așa a fost să se întâmple, să ne tot certăm și să ne împăcăm, nu mai pot schimba nimic. Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic! Numai câte lacrimi am dat eu în emisiune…Dar, dacă trag o linie, și mă gândesc sincer, cât a fost o legătură între noi, a fost frumos. Acum, nu mai pot spune nimic. Doar că nu l-am scos din suflet. Atât”, a comentat, printre altele, Ella la WOWbiz.ro