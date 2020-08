In articol:

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Jador! Toată lumea știe ce s-a întâmplat între Ella și Jador de-a lungul sezonului 2 al emisiunii Puterea dragostei. Încă de la început, între cei doi a existat o legătură, puțin spus, dificilă, mereu erau suișuri și coborâșuri, pe care, probabil, o legătură pe care doar ei au înțeles-o cu adevărat sau, cel puțin, au acceptat-o! Astfel că, în ciuda faptului că au existat multe momente frumoase între ei, până la urmă, iubirea a rămas în plan secund, iar ceea ce a primat a fost mândria.

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Jador! ”Sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează”

În emisiune, timp de mai bine de un an, Ella și Jador nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre brunetă că o place mult pentru că este ”deosebită, foarte frumoasă, sensibilă și decentă”,s-a răsucit, mai mult, a declarat clar că nu își dorește o legătură amoroasă cu bruneta, întrucât nu poate avea deloc încredere în ea. ”Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează într-o relaţie de durată, aşa cum visez eu să am. Nu spun că ea nu are un caracter frumos, doar că nu este compatibil cu al meu”, a vorbit clar concurentul de la Puterea dragostei.

Ce a spus Ella de la Puterea dragostei despre Jador înainte de finala Puterea dragostei! ”Din respect pentru tot ce a fost între noi”

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Jador! Pe de altă parte, nici Ella nu s-a lăsat mai prejos și, la rândul ei, a încecat să îl pună la punct pe Jador. De altfel, înainte de marea finală de la Puterea dragostei, nesusținută de manelist deloc în privința voturilor, ea avea să dea o declarație…amară, dar dură! ”Vreau să se termine! Relația nu a mers, asta e, nu trebuie dată vina pe ”x” sau ”y”. Ce a fost a fost, sper să rămână măcar un pic de respect. Ce m-a deranjat...și vă spun sincer, aceasta este și durereea mea mare, este faptul că nu recunoaște ce face și nu își asumă tot ce face prin spate în fața mea, nu în fața oamenilor, a mea...repet!!! La final, din respect pentru tot ce a fost între noi, îi doresc fericire și succes în toate”, a conchis bruneta pentru WOWbiz.ro.

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Jador! ”Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic”

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Jador! Totuși, prezentă zilele trecute în emisiunea ”Totul despre Puterea dagostei by Cornelia Ionescu”, difuzată pe WOWbiz.ro, Ella avea să dea o serie de declarații sincere despre Jador. ”Sincer, l-am iubit foarte mult pe omul acesta, și nu am de ce să mint! Eu sunt o persoană sinceră, asumată, și dacă așa a fost să se întâmple, să ne tot certăm și să ne împăcăm, nu mai pot schimba nimic. Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic! Numai câte lacrimi am dat eu în emisiune…Dar, dacă trag o linie, și mă gândesc sincer, cât a fost o legătură între noi, a fost frumos. Acum, nu mai pot spune nimic. Doar că nu l-am scos din suflet. Atât”, a comentat, printre altele, Ella la WOWbiz.ro