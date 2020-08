Ella și Iancu Sterp sunt împreună după Puterea dragostei?

Ella și Iancu Sterp sunt împreună după Puterea dragostei? Surprize, surprize după Puterea dragostei! Dacă toată lumea se aștepta ca Ella țși Jador să lase în urmă problemele și să formeze din nou un cuplu, situația pare că s-a schimbat radical în ultimele două săptămâni! Frumoasa brunetă și-a luat viața în piept, nu s-a mai gândit la manelist și la încercările eșuate de a fi cu el, și a ales să își îndrepte atenția către un om, care, pare, să fie tot mai aproape de ea cu fiecare zi ce trece.

Surse din preajma Ellei susțin că, de ceva vreme, fosta concurentă de la Puterea dragostei i-ar acorda o șansă lui Iancu Sterp, războinicul de la Survivor cu care, în trecut, se vedea doar…prietenă. Drept dovadă, bărbatul a fost zărit de vreo câteva ori pe la casa în care femeia locuiește de la întoarcerea de la Istanbul. ”Toate drumurile lui Iancu duc la Ella atunci când el vine prin București, și vine cam des. A vizitat-o acasă! În plus, omul o place, este mai mult decât evident, iar ea a decis să nu se mai gândească deloc la Jador. Așa că, de ce nu ar încerca o altă variantă masculină?”, au comentat apropiații celor doi pentru WOWbiz.ro!

Ella și Iancu Sterp sunt împreună după Puterea dragostei? Zvonurile au și o bază reală dacă ne gândim la faptul că Ella a vorbit foarte frumos, și chiar cu regret despre Iancu Sterp la Puterea dragostei, atunci când a realizat că mai bine alegea iubirea lui decât să plângă după Jador. „De ce îmi pare rău pentru Iancu? Dacă făceam pașii spre el, eu nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli, să am ce regreta. Principalul motiv ăsta a fost. Îmi pare rău...”, a mărturisit Ella în cadrul emisiunii, semn că totuși Iancu nu i-a fost indiferent.

Ella și Iancu Sterp sunt împreună după Puterea dragostei? Mai mult decât atât, Ella avea să vorbească și despre relația pe care o are cu doamna Geta, mama lui Iancu Sterp, femeia care are un cuvânt greu de spus în alegerile sentimentale ale băieților săi. ”Am o legătură specială cu dânsa. De altfel, pot să vă spun că am vorbit de foarte multe ori la telefon, ba chiar recent, mama Geta m-a sunat și m-a invitat acasă la Iancu, la Hațeg. Este o persoană deosebită, o respect, o îndrăgesc și cred că mă voi duce într-o zi acolo. Cam atât vă pot spune”, a dezvăluit Ella la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei!”, de la WOWbiz.ro.