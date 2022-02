Top vedete care au intrat în lumea afacerilor! Vezi ce business-uri au și cât câștigă celebritățile tale preferate!

In articol:

Pandemia a afectat grav fiecare domeniu, mai ales pe cel artistic. Astfel, o parte dintre celebrități s-au reorientat și au ales să aibă un plan de rezervă, o sursă de venit suplimentară cu care să își asigure traiul de zi cu zi.

1. Denisa Tănase, afacere cu parfumuri

Denisa Tănase [Sursa foto: Instagram]

Denisa Tănase a cunoscut succesul odată cu trupa "Bambi", din care a făcut parte și sora ei, Raluca. Aceasta a părăsit scena și a intrat în lumea afacerilor. Denisa și-a creat propriul brand de parfumuri, care are un succes formidabil și din care câștigă sute de mii de euro.

“În primele 8 luni nu am avut niciun angajat, eu am făcut tot. La momentul acela nu aveam sediu, lucram dintr-o mansardă mică. De acolo livram colete, pentru că deja aveam activitate de online destul de intensă. Practic făceam tot. Țineam legătura cu furnizorii, comandam marfă, făceam importurile, făceam recepția mărfurilor, o așezam în rafturi, făceam partea de urcare produse pe site, editare texte, vorbeam cu clienții, partea de IT, împachetarea coletelor, practic totul de la A la Z”, a mărturisit Denisa, într-un podcast.

2. Deea și Dinu Maxer, afacere cu cosmetice

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Dinu și Deea Maxer au iubit mereu partea artistică, însă, din cauza pandemiei și a lipsei evenimentelor, au fost nevoiți să se reorienteze în ceea ce privește cariera.

Astfel, au găsit o soluție excelentă de a aduce bani în casă și anume promovarea unor produse de make-up și totodată învățarea celor care sunt pasionați sau vor să știe mai multe despre acest subiect.

"Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine. Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%.", a dezvăluit Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

3. Andreea Raicu, deținătoarea mai multor afaceri

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram]

După 20 de ani de televiziune, Andreea Raicu a plecat în India să se reinventeze și să îi ajute și pe alții să facă același lucru, bineînțeles contra unei sume frumoase de bani. În momentul de față, vedeta este cunoscută drept autor, speaker motivațional, life coach și promotor al unui stil de viață sănătos, cu certificări în tehnici de Mindfulness și meditație.

Un bilanţ al ultimilor ani arată că profitul uneia dintre afacerile ei a fost constant la nivel înalt: 161.124 de lei (2016), 144.532 de lei (2015), 155.487 de lei (2014) şi 234.165 (2013). Astfel, în ultimii 5 ani fiscali, din 2013 şi până în 2017, firma Andrei Raicu i-a adus acesteia un profit net total de 1.073.281 de lei, adică aproximativ 240.000 de euro.

4. Bella Santiago are propriul restaurant

Bella Santiago [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă vocea minunată și stilul vestimentar deosebit, Bella Santiago are mare succes și în afaceri. Aceasta, împreună cu soțul ei, este patroana propriului restaurant din București. Localul este cu specific thailandez, iar prețurile sunt accesibile.

"Mă trezesc la 6 dimineaţa, o duc pe cea mică la şcoală, apoi fac aprovizionarea şi rămân la restaurant. Mâncăm la micul dejun carne de vită sau de pui cu orez şi ou, cu roşii şi castraveţi. E o masă foarte consistentă, care ne ţine până spre orele 14-15. La prânz putem mânca o supă sau noodles, iar seara o salată de mango şi papaya, cu avocado sau creveţi", a spus Nicu, soțul Bellei.

5. Lavinia Pîrva, afacere cu haine

Lavinia Pîrva [Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva se bucură de o viață perfectă. Are un soț celebru, un copil minunat și o afacere foarte profitabilă. Aceasta are propriul magazin online de haine, în care vinde hanorace, rochii, bluze, salopete și alte articole vestimentare.

"Fiind ataşată de outfit-urile confortabile şi de calitate, simţindu-mă comod învăluită în ţesături delicate de bumbac, am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică şi îndrăzneaţă totodată. Şi, pentru că mereu am simţit că frumuseţea înseamnă simplitate, această linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea şi bunul gust. Pentru că mă consider o persoană pretenţioasă în ceea ce priveşte vestimentaţia mea, nu mi-a fost facil să găsesc articole cu care să rezonez zilnic. Astfel, am început să caut un atelier de croitorie şi am conceput prima colecţia a brandului meu", a declarat în trecut Lavinia Pârva.