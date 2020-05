In articol:

Emanuel Neagu isi doreste o cariera in televiziune, iar experienta Survivor Romania l-a inspirat in directia asta. Concurentul Survivor a fost fascinat de experienta din Dominicana si s-a decis sa continue in acest domeniu.

Primele declaratii ale lui Emanuel dupa ce a pierdut Finala Survivor Romania

"Nu am de ce sa regret. Nu regret nimic din ce s-a intamplat acolo, sunt foarte multumit de ce s-a intamplat si nu regret nimic. M-am decis sa raman in Romania, am venit deja de 2 ani. Am vazut ca dansul nu mai merge, cu pandemia asta si cu tot. Imi place chestia asta de TV. As vrea sa raman in industria asta. Mi-as dori sa fac orice, dar nu prezentator", a spus Emanuel la FanArena, imediat dupa finala Survivor.

Emanuel Neagu, in Finala Survivor Romania. Povestea primului finalist

Emanuel Neagu a fost primul concurent care s-a calificat in Finala Survivor Romania.

Emanuel Neagu, unul dintre finalistii Survivor Romania a fost un bun concurent inca de la inceput, colegii sai de echipa bazandu-se pe el de fiecare data. Emanuel Neagu are 23 de ani si este dansator profesionist, iar agilitatea sa, echilibrul si anduranta l-au ajutat sa ajunga in Finala Survivor Romania.

Emanuel, Emi cum ii spuneau colegii sai Razboinici, are o poveste de viata impresionanta, a fost un luptator inca din copilarie.

Emanuel Neagu de la Survivor Romania are un frate geaman, de care este foarte apropiat, desi viata i-a dus departe unul de celalalt. Emanuel de la Survivor locuieste acum in Romania, iar fratele lui, Leonida, lucreaza pe un vas de croaziera in celalata parte a lumii.

Emanuel a trecut prin clipe dramatice cand era sa-si piarda fratele geaman

Inainte de a pleca in Republica Dominicana, Emanuel de la Survivor Romania povestea ca viata lui a fost ca un "roller coaster plin de experiente", iar unul dintre cele mai grele momente a fost cand a fost la un pas sa-si piarda fratele. ”Aveam un pic peste 16 ani cand fratele meu a fost spitalizat, deoarece a fumat etnobotanice; se afla intr-un anturaj foarte prost. Au venit salvarea si politia, l-au luat de pe jos si l-au dus la spital. Doua saptamani am stat langa el, impreuna cu mama, ii umezeam buzele cu servetelul. Era legat de pat si nu avea voie sa bea apa. M-a marcat experienta. Cand eram mici mergeam impreuna peste tot. Dar din momentul in care am intrat la liceu, am avut anturaje diferite",a povestit Emanuel de la Survivor Romania.

Emanuel Neagu de la Survivor Romania a vorbit si despre copilaria sa, din Cocorastii Colt, o mica localitate din Prahova. Parintii se confruntau cu probleme financiare si de multe ori mancarea nu era destula, iar el, copil fiind, plangea pentru ca-si dorea mai multe jucarii.

Emanuel i-a povestit lui Cristi de la Survivor cum cumpara mancare „pe caiet” si tatal lui platea cand lua salariu. „Mancam salam cu paine si ma bucuram. Luminita de la capatul tunelului a fost dansul”, a spus Emanuel de la Survivor Romania, printre lacrimi.

Parintii lui Emanuel au divortat atunci cand el si fratele lui geaman aveau 14 ani. A fost o perioada grea pentru toata familia, dar mama concurentului de la Survivor spune ca acum totul este bine si Razboinicul are o relatie buna cu tatal lui.

Emanuel Neagu vorbeste mult despre mama lui, Cristina, pe care o numeste ”talismanul norocos”. Cristina, mama lui Emanuel, locuieste acum la Londra, unde spune ca lucreaza in vanzari.

De altfel, dupa castigarea jocului din semifinala Survivor Romania din 17 mai, Emanuel si Lola au primit ca premiu si posibiliatea de a vorbi cate 5 minute cu cineva din familie. Emanuel si-a anuntat mama plangand ca e finalist. ”Am intrat in finala, mama”, i-a spus Emanuel de la Survivor Romania, mamei sale.