Emanuel Neagu a fost unul dintre cei mai buni concurenți Survivor , iar acum este primul băiat calificat în finala show-ului de supraviețuire difuzat de Kanal D.

Puțină lume știe că Emanuel are un frate geamăn, care însă nu locuiește în România. Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Emanuel povestea că viața lui a fost ca un "roller coaster plin de experiente", iar unul dintre cele mai grele momente a fost când a fost la un pas să-și piardă fratele. ”Aveam un pic peste 16 ani când fratele meu a fost spitalizat, deoarece a fumat etnobotanice; se afla într-un anturaj foarte prost. Au venit salvarea și poliția, l-au luat de pe jos și l-au dus la spital. Două săptămâni am stat lângă el, împreună cu mama, îi umezeam buzele cu servețelul. Era legat de pat și nu avea voie să bea apă. M-a marcat experiența. Când eram mici mergeam împreună peste tot. Dar din momentul în care am intrat la liceu, am avut anturaje diferite",a povestit Emanuel de la Survivor Romania.

Fratele geamăn al lui Emanuel de la Survivor, blocat pe o navă de croazieră

După această experiență dureroasă, Leonida, fratele lui Emanuel, a plecat din țară. Acum, Leonida se află pe un vas de croazieră.

”Probabil majoritatea dintre voi nu știți ceea ce fac și unde sunt, dar dacă vreodată v-ați întrebat. Momentan sunt pe Ovation of the Seas, un vas de croazieră care navighează fără pasageri către Sudul Americii timp de 30 de zile. Covid-19 a lovit din toate părțile fiind nevoiți să oprească toate operațiunile pentru a nu răspândi virusul, ca urmare noi angajații, am rămas blocați pe vas”, a scris de curând fratele lui Emanuel de la Survivor.

Emanuel, primul finalist de la Survivor, își iubește enorm mama

Emanuel Neagu, primul finalist de la Survivor, vorbește mult despre mama lui, Cristina, pe care o numește ”talismanul norocos”. Cristina, mama lui Emanuel, locuiește acum la Londra, unde spune că lucrează în vânzări.

De altfel, după câștigarea jocului din semifinala Survivor România din 17 mai, Emanuel și Lola sunt primii finaliști. Cei doi au primit ca premiu și posibiliatea de a vorbi câte 5 minute cu cineva din familie. Emanuel și-a anunțat mama plângând că e finalist. ”Am intrat în finală, mamă”, i-a spus Emanuel mamei sale.