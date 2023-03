Emi de la Noaptea Târziu, implicat într-un accident rutier! La volan se afla chiar logodnica lui, Mădălina: „Uneori viața e ciudată și imprevizibilă”

In articol:

Emi de la Noaptea Târziu este foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii lui, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că artistul le-a povestit urmăritorilor de pe pagina de socializare că el și logodnica lui, Mădălina, au fost implicați într-un accident rutier, dar din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Totuși, la scurt timp după incident, Emi și Mădălina au stat de vorbă cu șoferul vinovat de accident. Deși în primă fază, cei doi au fost foarte nervoși din cauza situației, ulterior, aceștia au aflat povestea de viață a conducătorului auto, fiind luați prin surprindere.

„Tocmai am aflat că șoferul care a fost de vină, un domn la 60 de ani, puțin agitat, dar nu speriat, la primul lui accident, îmi povestea că problema locurilor de parcare i-a luat mințile ieri, și s-a hotărât să încerce o manevră puțin periculoasă. Primele două benzi s-au oprit să-l lase să treacă, Mădă neavând cum să-l vadă de pe a 3-a bandă și el neasigurându-se, am făcut buff! Ne-am cerut scuze pentru nervii, vocabularul și tonul agresiv de ieri, iar el a spus că lui îi pare rău și el își cere scuze pentru situație! Ne-a spus că tot ce își dorea era să meargă cu soția să mănânce ceva, pentru 1-8 martie, pentru că azi se interna în spital doamna. L-am întrebat de ce, dacă putem ajuta cu ceva, a spus că nu, că e ok, are cancer și 12 ani face tratamente! La final ne-a mulțumit pentru tot și ne-a spus că a rămas dator și că ei au o mică afacere în care face pantofi și genți, și că după ce va ieși soția din spital, o vor suna pe Mădă să se revanșeze.(...) Uneori viața e ciudată și imprevizibilă! Oare e normal că eu am un sentiment de părere de rău combinat cu vinovăție?”, a scris Emi de la Noaptea Târziu, pe pagina personală de Instagram.

Emi și Mădălina sunt logodiți din anul 2021

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina s-au logodit în toamna anului 2021, atunci când artistul a organizat o cerere în căsătorie specială pentru partenera lui de viață.

Emi și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod cu totul unic! A pus întrebarea pe micul ecran, iar inelul i l-a dat câteva luni mai târziu

Tânărul a declarat la un moment dat că, Mădălina a apărut în viața lui într-un moment dificil și l-a sprijinit să treacă peste perioadele grele, motiv pentru care își dorește să petreacă toată viața alături de tânără, care de profesie este medic.