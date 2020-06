In articol:

Emil Gabor a murit înconjurat de mai multe drame, multe dintre ele sufletești. Departe de fetele lui, plecate în străinătate, Emil Gabor și-a trăit zilele într-o garsonieră modestă din Bacău. Ajutat o perioadă cu bani de fetele sale, Emil își facea zilnic cumpărăturile, dar merge des și la cârciumă, unde bea câte un pahar cu tovarășii.

În ciuda faptului că datoriile de la întreținere ale locatarilor de pe scara sa se ridicau la zeci de mii de lei, Emil nu înregistrase în ultimii ani restanțe.

De altfel, acum doi ani, la avizierul blocului în care trăia Emil Gabor, administratorul a postat două anunțuri elocvente despre modul de viață al locatarilor:"Va rugam nu mai aruncati in wc-uri obiecte de imbracaminte, se infunda canalizarea" si "Va rugam nu mai aruncati resturi menajere pe ferestre!".

După ce o perioadă și-a permis să plătească o femeie care să îi gătească și să îi calce, tatăl surorilor Gabor, decedat acum două zile, nu și-a mai permis acest ”lux”, așa că în ultimele luni se îngrijea singur, ocupându-se cum se cuvine de garsoniera sa de la parterul unui bloc situat în centrul Bacăului.

Emil Gabor a murit de infarct

Se pare că Emil Gabor, tatăl surorilor Gabor, a murit în urma unui infarct. Acesta locuia cu cineva într-o locuință, iar decesul se pare că a avut loc în urmă cu două zile, iar azi a fost înmormântarea. De la înmormântare au lipsit Monica și Ramona. Singura care l-a condus pe ultimul drum pe Emil Gabor a fost singura fiica ramasa in Bacău, Alina Gabor, și sora lui.

Alina Gabor este cea mai mare dintre fetele sale și cea mai discretă prezență a familiei. În timp ce Monica și Ramona trăiesc în afara țării și se bucură de lux și călătorii, Alina a luat o decizie surprinzătoare: nu vrea să apară în public, nu vrea să apară pe rețelele sociale cu surorile ei și nu vrea să părăsească România, locuind în Bacău.

Emil Gabor a fost înmormântat la Bacău

Emil, tatăl surorilor Gabor, a fost înmormântat azi în cimitirul din Bacău, lângă fosta lui soție, a cărei dispariție a șocat opinia publică acum 7 ani.

Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o.

Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau.

Emil Gabor a murit singur. Spera sa se mute la Monica Gabor in America si invata engleza

Emil Gabor, tatăl surorilor Gabor, le tot spunea prietenilor că s-a apucat să înveţe engleza pentru că se va muta în America la Monica Gabor.

“Mi-a adus Monica, ultima data cand a fost in tara, dictionare si carti ca sa invat usor limba engleza. Eu stiam sa vorbesc, dar au trecut zeci de ani de cand am invatat si am uitat.

Mai stiu doar sa numar pana la 10. Data trecuta, cand Monica a venit cu nepoata la mine, cu Irina, fetita m-a mai invatat una alta. Ea stie foarte bine sa vorbeasca limba engleza, e isteata.

M-am uitat pe cartile astea de la Monica, dar nu prea vad, ca scrie foarte mic. Dar pana la urma o sa gasesc o varianta sa invat si sa plec.

Poate oi avea o viata mai buna acolo. Ea nu vrea sa se intoarca in tara, nici Ramona, si le inteleg pentru ca si-au facut viata lor acolo, le e bine. Sunt tare mandru de ele”, le-a spus Emil Gabor unor apropiati.

Nu se stie daca Emil Gabor isi facea doar vise sau Monica Gabor ii promisese ca il va lua la ea, in vila sa luxoasa din Malibu. Cert este ca Emil Gabor, tatal celor doua vedete surori, a murit singur in urma cu doua zile, in apartamentul sau saracacios din Bacau. Din pacate, Monica Gabor si Ramona Gabor nu au putut sa ajunga nici macar la inmormantarea tatalui lor, Emil Gabor.