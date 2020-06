Emil Rengle si Nicole Cherry, duminica aceasta, la „Roata Norocului”

Premiile puse in joc sunt uriase, iar divertismentul va fi la putere, cei doi performeri care vor face echipa in aceasta editie „Roata Norocului” fiind gata de a cuceri publicul, dar si premiile fabuloase.

Emil Rengle marturiseste ca este o chimie extraordinara intre el si Nicole Cherry, cei doi artisti fiind prieteni foarte buni. Cei doi s-au completat reciproc in completarea puzzle-ului, iar surprizele de care au avut parte in aceasta editie i-au facut sa rada copios.

„Am facut o super echipa cu Nicole Cherry. Este o prietena foarte buna si omul cu care as participa oricand in acest gen de emisiune. Am ras foarte mult la filmari, ne-am distrat pe cinste!”, spune artistul.

Emil Rengle a povestit si una dintre experientele aparte de care a avut parte la „Roata Norocului”, un moment in care si-a exteriorizat bucuria si starea de bine.

​„Am pupat-o pe gura, la un moment dat, pe doamna care face curatenie; m-a luat valul. Asa impartasesc eu iubirea, peste tot unde ma duc si ma bucur. Doamna m-a pus sa cant, insa eu nu am stiut melodia. Am dansat si m-a luat valul atat de tare incat la finalul dansului am pupat-o!”, spune amuzat Emil Rengle.

(n.r. - Filmarile acestei editii au avut loc inainte de declansarea pandemiei).