Emilia Ghinescu este de nerecunoscut! Artista cântărește acum 45 de kilograme. Cum a reușit interpreta de muzică populară să slăbească atât de mult: „Stomacul s-a micșorat”

Emilia Ghinescu și-a schimbat stilul de viață și a reușit să slăbească 13 kilograme. Celebra interpretă de muzică populară are 45 de ani și cântărește acum chiar 45 de kilograme, după ce a ținut o dietă drastică.

Vedeta și-a dorit foarte mult să elimine kilogramele în plus, așa că a apelat la o dietă proprie, care a ajutat-o să ajungă de la 58 de kilograme, la 45. Frumoasa artistă a dezvăluit cum a reușit să ajungă la forma fizică pe care și-a dorit-o dintotdeauna și cum se menține acum, după ce a slăbit atât de mult.

Emilia Ghinescu a ajuns de la 58 de kilograme la 45 și declarat că a slăbit treptat, până când a ajuns la forma fizică mult visată. Vedeta a povestit că a ținut o dietă proprie pentru a da jos kilogramele în plus și a mâncat mai rar, consumând cantități mici de mâncare. Cântăreața a adăugat că nu i-a fost greu să slăbească pentru că, din cauza faptului că a mâncat foarte puțin și rar, stomacul ei s-a micșorat și nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult ca înainte.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”,

Interpreta de muzică populară s-a înfometat pentru a slăbi

a declarat Emilia Ghinescu în cadrul unei emisiuni televizate.

Îndrăgita artistă a mărturisit că s-a înfometat pentru a ajunge să cântărească 45 de kilograme. Emilia Ghinescu a recunoscut că a ținut dietă tot timpul pentru a-și putea menține silueta și s-a hotărât să mănânce mai puțin și mai rar, lucru care a și ajutat-o să ajungă acum la kilogramele dorite.

Vedeta se declară mândră de faptul că a putut slăbi atât de mult și este mulțumită de felul în care arată la 45 de ani. În plus, Emilia Ghinescu a adoptat un stil de viață sănătos și a început să facă sport pentru a-și menține silueta, mergând foarte des la sala fitness.

„Eu nu mai pot să mănânc acum, adică, dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast. Toată viața am ținut dietă, am fost într-o continuă dietă. Reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu merge foarte des la sala de fitness [Sursa foto: Instagram]

Ce spune iubitul Emiliei Ghinescu despre felul în care arată acum artista

Emilia Ghinescu a dezvăluit ce părere are iubitul ei, Sebastian Albăstroiu, despre faptul că artista a slăbit atât de mult, la vârsta de 45 de ani. Chiar dacă frumoasa cântăreață se mândrește cu noua sa formă fizică, partenerul său nu este la fel de mulțumit. Potrivit Emiliei Ghinescu, iubitul ei este îngrijorat de faptul că vedeta are prea puține kilograme și își dorește ca aceasta să se mai îngrașe.

„Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă și îmi spune că vrea să mă mai îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani”, a mai declarat artista.