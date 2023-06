Emilia Ghinescu și-a deschis sufletul de 1 Iunie! Ce ar vrea să facă artista dacă s-ar putea întoarce în copilărie: "Am văzut marea când m-am măritat" | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita interpretă de muzică populară a avut parte de o copilărie extrem de frumoasă, deși a trăit acești ani într-o vreme plină de restricții și nevoi în toată România.

Chiar și așa, vedeta ne-a povestit că s-a bucurat la maxim de fiecare clipă din viața de copil, lucru pe care cei mici nu îl mai fac în zilele noastre. Părinții artistei nu au fost oameni foarte bogați, însă s-au asigurat că acesteia nu îi lipsește nimic și au crescut-o în cele mai bune condiții.

Când vine vorba însă despre cele mai importante lecții învățate ca mamă, Emilia Ghinescu spune că niciodată, indiferent ce se întâmplă, nu renunță la timpul petrecut alături de copiii ei.

Emilia Ghinescu ține foarte mult la timpul petrecut cu cei trei copii

Viața de mamă a schimbat-o pe Emilia Ghinescu. Artista mărturisește că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o alături de copiii ei este despre prețuirea timpului petrecut în familie.

Vedeta ne-a explicat că cei mici au nevoie de atenție, trebuie să fie ascultați și susținuți așa că indiferent ce se întâmplă, face tot posibilul să își găsească timp pentru ea și copii.

"Întotdeauna trebuie să îți faci timp pentru copilul tău. Trebuie să-l asculți, să îl iubești, întotdeauna trebuie să îi acorzi timpul lui. Copilul tău iese din orice fel de activități pe care le ai și întotdeauna trebuie să îți faci timp pentru el. Aceasta este cea mai importantă lecție", a povestit Emilia Ghinescu, pentru WOWbiz.ro.

Ce ar face Emilia Ghinescu dacă s-ar putea întoarce în copilărie

Copilăria Emiliei Ghinescu a fost foarte diferită de viața pe care o duc acum cei mici. Pe vremea lui Ceaușescu lipsurile și restricțiile erau la ordinea zilei așa că vedeta mărturisește că prima dată a ajuns la mare după ce s-a căsătorit.

Chiar și așa, viața de copil a Emiliei Ghinescu a fost una extrem de frumoasă, după cum povestește chiar ea. Vedeta se bucură de lucrurile simple și așa se întâmplă cu toți copiii atunci, față de zilele din prezent, cei mici sunt mult mai atrași de tehnologie.

"Aș vrea să fac foarte multe lucruri dacă m-aș întoarce în copilărie. Am trăit într-o epocă Ceaușistă, în care am avut parte de foarte multe lipsuri, părinții meu nu provin dintr-o familie bogată așa că eram ca majoritatea copiilor, copil de cartier. Am văzut marea când m-am măritat, eram deja mare și puteam să îmi permit eu lucrul acesta.

Cred că m-am bucurat de copilăria mea așa cum a fost ea la vremea respectivă. Dacă mă uit acum la copiii mei, ei au o alt fel de copilărie, bazată pe gadgeturi, pe device-uri care sunt nelipsite. Eu am avut o copilărie mai simplă. Îmi făceam din orice jucării și mă bucuram de orice lucru frumos. Ei nu se mai bucură nici măcar de primăvară", a dezvăluit Emilia Ghinescu, pentru WOWbiz.ro.

