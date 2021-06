Emilia Popescu a fost infectată cu COVID-19. Cum se simte actrița la momentul actual: "Primele zile am fost un pic mai…"

In articol:

Emilia Popescu a fost infectată cu noul coronavirus. A aflat în momentul în care i-a fost făcut un test la filmări. Deși acum e bine, a trcut prin momente dificile după ce a văzut că rezultatul este pozitiv.

Emilia Popescu, infectată cu COVID-19

În luna decembrie a anului trecut, Emilia Popescu a avut mai multe proiecte.

La un moment dat, filma pentru o emisiune de televiziune și a fost nevoită să își facă testul. A aflat că este pozitiv. Alături de ea, alți cinci colegi au fost infectați cu noul coronavirus.

S-a temut pentru viața ei și, deși, a avut o formă ușoară, s-a gândit doar să nu ajungă la spital. Durerile musculare i-au dat mari bătăi de cap, dar și faptul că s-a simțit destul de obosită a afectat-o.

"Am făcut și COVID, am luat atunci din televiziune, am fost cinci oameni. Eu am avut o formă ușoară, colegii mei mai tineri au avut forme mai severe. Foarte ciudat. Se făceau testări și chiar după prima filmare am aflat. Am avut dureri musculare, iar în primele zile am fost un pic mai… Încercam să mă calmez, dar mă gândeam ce se va întâmpla, pentru că știam povești, că poți să fii bine câteva zile și dup-aia să ajungi la spital. Mi-am pus problema, dar n-am avut febră, n-am pierdut gust, miros. O sete, o deshidratare foarte puternică, o oboseală și cam atât", a declarat Emilia Popescu, potrivit VIVA .

La momentul actual, actrița se simte bine și, odată cu infectarea cu COVID-19, recunoaște că a scăpat de o frică. A simțit o eliberare doar gândindu-se la faptul că nu va mai contracta virusul pentru o perioadă de timp.

Și-a reluat activitățile și este din ce în ce mai bine.