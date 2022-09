Emily Burghele, primele declarații de pe patul de spital. Cum se simte acum Amedea: „Oare e normal?”

In articol:

Începutul de săptămână nu a fost deloc unul bun pentru Emily Burghelea și familia sa. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a trecut prin clipe de coșmar cu fiica sa, după ce în cursul nopții de duminică spre luni, Amedea s-a simțit foarte rău.

Astfel, fiindcă starea de sănătatea a fetei nu s-a îmbunătățit peste noapte, dis de dimineață, Emily, Andrei și fiica lor au ajuns la spital.

Citeste si: „Dacă nu divorțăm între timp” Ce se întâmplă între Emily Burghelea și soțul ei, după discuțiile despre mutat? Blondina a făcut anunțul pe internet

Emily Burghelea, îngrijorată pentru fiica sa

După momentele petrecute pe holurile spitalului, fosta concurentă de la Kanal D a rămas internată cu fiica sa.

Stresul și oboseala și-au pus amprenta și asupra blondinei, mai ales că este o femeie însărcinată, dar acum toată grija sa merge către Amedea.

Citeste si: “Nu plângi, mergi!” Prințul Charles le-a interzis fiilor săi să arate emoție la înmormântarea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Copila a fost îngrijită de medici și începe să se simtă mai bine, însă ceva nu i se pare normal mamei sale. Direct de pe patul de spital, Emily Burghelea a publicat câteva imagini cu Amedea, alături de ultimele informații legate de starea de sănătate a acesteia. Copila a ajuns să fie pe perfuzii, se odihnește, iar Emily nu o scapă din priviri, fiind încă îngrijorată.

”Măcar acum nu mai varsă, am trecut prin cea mai grea noapte din viața mea, scaune moi, vărsături, febră, nu știam ce să mai fac… Doarme de când ne-am internat. Prima perfuzie a fost cu antivomitiv, acum are glucoză și ceva pe rehidratare, a avut trei scaune moi deja până acum și am schimbat-o fără să se trezească. Oare e normal să doarmă așa mult?”, a scris Emily Burghelea pe pagina personală de Instagram.

Emily Burghele, primele declarații de pe patul de spital [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce a pățit Emily Burghelea înainte de a afla că este gravidă pentru a doua oară. Vedeta a povestit prin ce a trecut: „De la agonie la extaz”

După cele întâmplate, îngrijorat și el, Andrei, iubitul încă necunoscut al blondinei, a publicat și el un mesaj în online.

Tânărul trage un semnal de alarmă pentru toți cei care au acasă copii mici, specificând că ar putea fi vorba despre o epidemie. Totodată, el a subliniat și efortul depus de soția sa pentru binele fiicei lor.

Camera de gardă e plină. Aveți grijă și voi. Cred că e epidemie... Amedea a pierdut 2 kilograme din greutate, Emily e foarte obosită, nu a dormit toată noaptea. Fetele vor rămâne internate.", a scris soțul lui Emily Burghelea, pe contul personal de Instagram.