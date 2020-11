Emily Burghelea a primit un inel de 15.000 de euro de la iubitul misterios: „Este inelul pe care mi l-am dorit”

Emily Burghelea, cerută de soție în direct, la Teo Show [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea și Andrei s-au logodit recent, în direct, la Teo Show. Andrei și-a suprins iubita cerând-o de soție, iar ea acceptat fără să stea pe gânduri. Imediat ce emisiunea televizată s-a terminat, frumoasa blonfină și partenerul ei de viață au apărut împreună în plaotul WOWbiz.ro și au făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor, dar și despre inelul superb pe care l-a primit.

„Încă sunt șocată, s-a întâmplat acum zece minute și cred că este cea mai frumoasă zi din viața mea. Eu am așteptat în martie, aprilie mai, apoi am și uitat. Chiar nu mă așteptam. Noi am fost la bijuterie pentru că trebuia să îmi micșorez niște inele”, a declarat Emily Burghelea, la scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie, în direct la Teo Show.

„Ea avea un inel pe care și-l comandase singură și tuturor le spunea că e de la mine și apoi ne-am horătât să îi iau un inel, dar care să fie de la mine și am fost la mall, nu i l-am luat pe acela, dar am ținut minte dimensiunea”, a declarat Andrei, iubitul lui Emily Burghelea.

Emily Burghelea a primit inelul la care visa

Emily Burghelea a arătat mândră bijuteria superbă pe care a primit-o de la iubitul ei. Inelul costă în jur de 15.000 de euro, dar Andrei nu se uită la bani când vine vorba de fericirea femeii pe care o iubește.

„Este un inel de la Cartier, foarte frumos, este inelul pe care mi l-am dorit”, a mai spus frumoasa blondină.

Inelul primit de Emily Burghelea de la iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Andrei plănuia de mult timp să o ceară pe Emily Burghelea de soție

„Plănuiam să fac treaba asta de mai mult timp, dar am avut câteva obstacole peste care nu am reușit să trec și într-un moment m-am gândit la Andreea (n.r. - o cunoștință care lucrează la Kanal D) care fusese la noi acasă și făcuserăm schimb de numere de telefon, am verificat în telefonul lui Emily, când nu era atentă, ca să văd dacă mai are același număr de telefon. Am sunat-o și a fost bucuroasă să audă că mi-am propus să o cer în direct și s-au mișcat lucrurile foarte repede”, a povestit Andrei, iubitul lui Emily Burghelea, în plaotul WOWbiz.ro.

„I-am luat inelul acum două săptămâni. Am avut emoții când am cerut-o, dar nu pot să descriu în cuvinte. M-am gândit cum era dacă ar fi spus nu. Am luat mai multe soluții în calcul”, a mai declarat el.