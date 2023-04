Emily Burghelea, anunț neașteptat despre al treilea copil! A vorbit despre asta la doar câteva luni după ce a născut a doua oară: „Am aflat când eram deja în câteva luni, așa că nu mai pot eu să plănuiesc absolut nimic”

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, tânăra i-a atras pe admiratori de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a vorbit despre al treilea copil.

Întrebată dacă se gândește sau nu să devină mămică pentru a treia oară, tânăra a dezvăluit că lasă totul în seama divinității, asta pentru că atât ea, cât și soțul ei, și-au dorit foarte mult chiar și al doilea copil, însă sarcina a apărut chiar atunci când au început să se relaxeze, motiv pentru care blondina nu își mai face planuri în acest sens.

“Cum vrea Dumnezeu. Crede-mă că pe Damian am vrut să îl facem și nu ne-a ieșit. Am rămas însărcinată când deja renunțasem la idee și ne-am trezit cu darul de la Dumnezeu instalat și implementat la o vârstă destul de înaintată, ca să zicem așa. Am aflat când eram deja în câteva luni, așa că nu mai pot eu să plănuiesc absolut nimic pentru că o să se întâmple când vrea Dumnezeu.” , a declarat Emily Burghelea, pentru Ego.ro.

Ce spune Emily Burghelea despre revenirea în televiziune

Ei bine, înainte de cea de-a doua sarcină, blondina apărea destul de des pe micile ecrane, așa că întrebată despre o posibilă revenire în televiziune, Emily Burghelea a precizat că nu își face planuri nici în acest sens, așa că timpul și divinitatea vor decide dacă acest lucru se va întâmpla.

“Nu știu ce să zic. (n.r. de revenirea pe TV) Chiar nu știu. Cum vrea Dumnezeu. Cu Dumnezeu înainte, El le așază de fiecare dată cum știe mai bine. Degeaba zic că nu vreau sau că vreau dacă nu e să fie. O să vedem.”, a mai spus Emily Burghelea, pentru aceeași sursă.