Tatăl lui Emily Burghelea și-ar fi dorit ca fiica sa să devină altceva în viață! Iată ce meserie ar fi trebuit să aibă blondina dacă nu își urma propriile visuri: „Mereu m-am întrebat cum ar fi fost”

Emily Burghelea este cunoscută de un public larg datorită prezenței sale în televiziunea românească. Vedeta s-a făcut cunoscută datorită emisiunii “Bravo, ai stil!”, competiție în care a ajuns chiar în marea finală. Ulterior, blondina și-a continuat activitatea în mediul online, însă a fost și prezentatoare, pentru o perioadă limitată de timp, la un matinal.

Cu toate acestea, tatăl influenceriței și-ar fi dorit ca fiica sa să îi urmeze pașii și să profeseze cu totul și cu totul în altă direcție.

Emily Burghelea, despre dorințele tatălui său cu privie la profesia sa

Emily Burghelea se bucură de o carieră de succes în mediul online și în televiziunea românească. Tânăra se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere, mai ales că se poate mândri și cu o familie minunată. Blondina trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul său și împreună au doi copii, Amedea și Damian.

Deși vedeta este sigură că acesta a fost destinul său și că nu își poate dori nimic mai mult de la viață, tatăl sau avea alte planuri pentru ea. Bărbatul spera ca fiica sa să îi urmeze profesia și să devină profesoară de matematică.

În timpul liceului, Emily Burghelea a urmat cursurile specializării de matematică-informatică, însă doi ani mai târziu a decis să se transfere la un profil de uman, continuând în această direcție și la facultate. Cu toate acestea, tânăra nu a putut să nu se întrebe cum ar fi arătat viața ei dacă asculta de sfaturile tatălui său și devenea cadru didactic.

„Știți că tati este profesor de mate? Tati și-a dorit mereu ca eu să devin profesoară de mate sau să urmez o carieră în zona IT, însă după doi ani de mate-info la liceu, am decis să mă transfer la un profil uman, apoi am continuat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru că asta mă pasionează, însă mereu m-am întrebat cum ar fi fost dacă…”, a transmis Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.

Emily Burghelea, despre profesia pe care și-ar fi dorit tatăl ei să o urmeze [Sursa foto: Instagram]