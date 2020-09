Emily Burghelea stie cum sa se joace cu mintea barbatilor

In articol:

Mai exact, în prima zi de toamnă, 1 septembrie, Dani Mocanu a lansat o npuă piesă de-ale sale, în colaborare cu celebrul Costi Ioniță, ”Cireșica”, în care Emily Burghelea are un rol principal.

Videoclipul piesei lui Dani Mocanu, unul care pare să anunțe că celebrul manelist s-a reinventat, pare copiat după cele făcute, acum câțiva ani, de artiștii brazilieni. Mai exact, ”inflație” de femei frumoase, plajă, mare, melodie dansantă, tot tacâmul. Iar ceea ce este de remarcat este că Dani Mocanu și Costi au apelat și la serivciile celei mai controversate asistente TV ale momentului, frumoasa Emily Burghelea. Iar Emily Burghelea nu face rabat de mișcări senzuale, demonstrând, dacă mai era nevoie, că știe cum să atragă atenția asupra ei.

De altfel, videoclipul piesei, o melodie care, prin aluzii, face referiri la senzualitatea domnișoarelor, o prezintă pe Emily Burghelea în formă maximă, fiind, printre altele, singura care își expune, întru-totul, figura, restul domnișoarelor având o ”cireașă” pusă pe figură și punându-și în evidență doar formele. Mai mult, Emily Burghelea face exces de senzualitate, purtând un costum de baie care, probabil, ar putea face un cardiac, la prima vedere a lui, să simtă că inima o ia razna.

Emily Burghelea si Dani Mocanu, colaborare stransa

Emily Burghelea, demisie cu scandal de la Acces Direct

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea a anunțat că Vulpița e bătută

”Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând să fie dată în judecată după demisie, fiind, totodată și amenințată cu moartea. ”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie... Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus, pe conturile ei de socializare, pe când era în plin scandal cu Acces Direct, Emily Burghelea.