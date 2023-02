Emily Burghelea l-a scos pentru prima dată pe băiețelul ei în oraș! Vedeta este extrem de fericită: „Doamne cât de mult mă bucur”

In articol:

Emily nu a avut parte de o perioadă deloc ușoară după naștere. Tânăra vedetă s-a confruntat cu o mulțime de probleme care au epuizat-o atât pe ea, cât și pe soțul ei.

Iată însă că acum pare că iese soarele pe strada lor, și asta pentru că blondina se simte mult mai bine.

Mai mult decât atât, vedeta a avut parte de prima ieșire la un restaurant în formulă completă.

Prezentatoarea TV a spart gheața și s-a bucurat de prima ieșire în formulă completă. [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, în al nouălea cer! Vedeta s-a bucurat de prima ieșire în patru

Prezentatoarea TV a rezistat eroic după ce l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al său. Acum, vedeta se bucură din plin de răsplată.

Cu câteva ore în urmă, cei patru membrii ai familiei Burghelea au ieșit să ia masa la un local, un moment important pentru influenceriță.

„Doamne cât de mult mă bucur că am ieșit și merge totul ok. Simt că am spart gheața!”, a scris vedeta pe InstaStory.

Cu această ocazie, Emily le-a transmis și un mesaj extrem de emoționant fanilor săi. În textul amplu pe care l-a postat pe rețelele de socializare, vedeta mulțumește divinității pentru că a putut să treacă atât ea, cât și familia ei, peste toate momentele dificile din ultimele săptămâni.

„We are back! 🙌🏻 Prima ieșire în formulă completă, după două săptămâni pline de peripeții 💘 A fost o duminică pe exact pe sufletul meu! În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu, ne simțim mai bine, ne-am recăpătat sănătatea și asta este cel mai important! Nu realizezi cât de important este să te simți bine până când te simți… rău! 🥲

Acum simt că pot să le fac pe toate! Mai rău mi-a fost când i-a fost rău lui Andrei decât când mi-a fost mie! Simțeam că mi se topește sufletul când îl vedeam că nu mai poate... A obosit și el, i-a fost greu să mă vadă pe mine slăbită atâtea zile la rând, febra laptelui, durerea într-o parte, parcă nu se mai terminau! În momentul în care eu mi-am revenit, a picat el! Mă bucur totuși că nu a stat mult la pat! Nu l-a lăsat sufletul să mă lase singură cu bebelușii mai mult de o zi! ♥️

Azi parcă a ieșit soarele din nori! De dimineață Andrei a fost cu Amedea la biserică, apoi am ieșit în parc iar acum încă suntem la restaurant! Nici nu speram să rezistăm mai mult de 30 de minute cu doi copilași mici dar… Cred că s-au aliniat planetele! Totul decurge perfect! Sunt cuminței amândoi ♥️ Mulțumim lui Dumnezeu!”, a fost mesajul emoționant pe care l-a transmis vedeta fanilor ei, pe Instagram.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

