Emily Burghelea nu știe câți bani are soțul ei în cont: ”Nu am nevoie de banii lui”. Aceasta pune capăt zvonurilor și spune că nu e materialistă

Emily Burghelea nu duce lipsă de nimic, fie că-i vorba de lucruri materiale sau doar de sentimente. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un tânăr afacerist, iar împreună au o fetiță. Aceștia se descurcă foarte bine pe plan financiar, lucru confirmat chiar și de ea.

Prezentă în emisiunea ”Detectorul de minciuni”, Emily a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii soțului, dar și despre banii ei!

Emily Burghelea nu este pe interes: ”Eu am banii mei”

Emily este foarte apreciată în mediul online, însă de-a lungul timpului au existat și tot felul de vorbe răutăcioase legate de partea financiară a soțului ei. Ei bine, iată că în emisiunea moderată de Oana Radu, Emily Burghelea a vorbit pe șleau despre banii care există în familia ei. Aceasta susține că are banii ei, pe care nu-i câștigă doar din mediul online, ci și din alte afaceri.

”Pentru orice om este importantă partea financiară până în punctul...mie mi se pare că banii sunt utili doar în momentul în care îi folosești, nu mă interesează pe mine sumele din cont. Nu știu câți bani are iubitul meu în cont, nici nu aș vrea să știu. Abia știu câți bani am eu, iar eu am puțini. Banii sunt făcuți să circule, dacă tu ai în cont 50 de milioane de euro și tu nu faci nimic și ai o viață nasoală..pentru mine banii sunt importanți până în momentul în care îți produc o calitate a vieții bună. Nu știu câți bani are Andrei în cont. Nu știu și nu mă interesează. Nu l-am întrebat niciodată. Eu am banii mei. Nu am nevoie de banii lui. Dar în același timp banii mei sunt banii mei, iar banii lui sunt banii noștri”, spune Emily Burghelea în emisiunea ”Detectorul de minciuni”.