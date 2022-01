Vica Blochina s-a infectat cu COVID-19, după ce a venit din vacanță. Vedeta, la un pas să rămână blocată în Thailanda: "Dacă ajungi la spital, nu mai știi când pleci de acolo"

In articol:

Vica Blochina a trcut prin momente dificile la scurt timp de când a venit din Thailanda. Vedeta a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus, după ce o persoană cu care a intrat în contact în vacanță a luat boala.

Vica Blochina, vacanță cu peripeții

Vica Blochina a vrut să scape puțin de temperaturile scăzute din țara noastră, așa că a dat fuga în Thailanda, pentru a se relaxa cum se cuvine. Spre sfârșitul vacanței, însă, blondina s-a confruntat cu o situație neașteptată, căci una dintre persoanele cu care intrase în contact direct s-a infectat cu COVID-19: "A fost cu peripeții, a fost o nebunie. M-am și îmbolnăvit. Am fost în carantină în România, când am ajuns. În Thailanda, dacă ajungi la spital, nu mai știi când pleci de acolo. În primul rând, două săptămâni ești carantinat într-un spital, stai pe socoteala ta, dar nu asta e problema.

Problema e că nu poți să știi unde ajungi și ce condiții sunt. Eu am fost foarte speriată din punctul ăsta de vedere. Unde am stat noi, în această vilă, doamna care făcea masaj s-a îmbolnăvit de Covid. Problema noastră atunci a fost dacă vin doctorii trimiși de stat, dacă ne testează. Dacă cineva ieșea pozitiv, ne închideau, asta e problema. Și nu poți să știi ce se întâmplă, te iau de acasă pe sus și te duc la spital. Nu poți să stai în carantină în casă.", a povestit Vica Blochina, la "Teo Show".

"Când am ajuns în București m-am testat și am ieșit pozitiv"

Vica Blochina s-a speriat puțin atunci când a revenit în țară, căci imediat cum a aterizat a început să aibă simptome specifice infecției cu COVID-19.

Vedeta a dezvăluit că s-a testat din nou, de teamă să nu își îmbolnăvească copilul, iar rezultatul a fost pozitiv de această dată: "Noi am făcut test înainte să plecăm, că este obligatoriu. Când am ajuns la București am făcut febră a doua zi și m-am testat. Urma să mă văd cu copilul și mi-era frică. M-am testat și am ieșit pozitiv. M-am închis în casă. Dacă ești vaccinat faci carantină 7 zile, atât am făcut și eu.", a adăugat Vica Blochina, în cadrul emisiunii amintite.

